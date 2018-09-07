Все структуры дополнительного образования Чувашии соберут на одном ресурсе

Расспросить знакомых, почитать форумы в Интернете, обойти близлежащие спортивные школы и дома творчества. До недавнего времени выбор родителями кружка или секции для своего ребенка происходил именно так. Теперь все должно стать гораздо проще — совсем недавно в рамках всероссийского проекта в Чувашии заработал навигатор дополнительного образования, своеобразный каталог в помощь мамам и папам.

«Сайт-навигатор — это единая база кружков, секций, объединений различной направленности для детей всех возрастов, — рассказала начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии Анна Головина. — Здесь каждый ребенок сможет найти занятие по душе, исходя из собственных предпочтений, пожеланий и способностей».

Пользоваться навигатором достаточно просто — пройдя по ссылке р21.навигатор.дети, вводишь населенный пункт, возраст дошкольника или школьника, выбираешь интересующее направление. Например, физкультурно-спортивное или туристско-краеведческое. Система сама подскажет приемлемые варианты — платные или бесплатные.

Здесь же можно почитать отзывы других родителей, познакомиться заочно с преподавателями, учебной программой и, конечно же, записать ребенка в кружок. В скором времени можно ждать звонка от педагога — он уточнит по телефону детали.

Дословно ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА, министр просвещения РФ: — Приоритетный проект, посвященный дополнительному образованию российских детей, очень важный для нас, я бы сказала, глобальный. И ключевая его задача — увеличение числа дошкольников и школьников, посещающих различные кружки. Потому что согласно поручению Президента России охват детей дополнительным образованием к 2020 году должен составлять 70–75%.

Выбрать свой вариант можно из более чем 1300 программ от 137 организаций со всей республики. Хотя, например, секции картинга или баскетбола сотрудники редакции «СЧ» для своих детей пока подобрать не смогли. Но и они могут в скором времени появиться в «каталоге», который продолжает пополняться. Как рассказала директор Центра внешкольной работы «Эткер» Ольга Тарасенко (центр курирует разработку навигатора), пока на сайте собраны учреждения дополнительного образования, некоторые музыкальные и спортивные школы, но скоро в список попадут школы, детские сады, коммерческие секции.

Главное — чтобы у организации была соответствующая лицензия.

«Родители хорошо отзываются о навигаторе, — продолжила рассказ Ольга Николаевна. — Они уже оценили его преимущества. На сайте есть даже карты, и можно выбрать кружок, к примеру, так, чтобы он находился недалеко от места жительства бабушки».

Портал создан в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», аналогичные сайты работают еще в 31 регионе России. Ну а к 2020 году такие навигаторы должны заработать во всех субъектах страны.

Приятно, что среди «новичков», запустивших навигатор недавно (Рязанская, Тульская, Воронежская области), наша республика смотрится вполне достойно. По данным федералов, мы в числе лидеров по использованию сайта. В один из дней был зафиксирован рекорд посещаемости — 840 человек за сутки!

Менее чем за месяц активной работы через навигатор уже поступило более 2000 заявок. А впереди еще сентябрь, месяц, когда активная запись детей в кружки и секции продолжается.

Чуть раньше республиканского, в феврале этого года, был запущен аналогичный городской портал дополнительного образования, и сегодня они работают параллельно.

Оба ресурса предоставляют возможность выбрать кружок по душе и записаться в него, но на чебоксарском сайте акцент сделан не на конкретные секции, а на учреждения образования. Например, находишь любимую 55-ую школу и смотришь, сколько в ней работает кружков, какие и по какому расписанию.

Фото gov.cap.ru: Чебоксарской академии искусств в республиканском навигаторе пока нет, но скоро в списке появятся и ее кружки.