Как поступить на учебу в Чувашский кадетский корпус

Из вашей газеты наша семья узнала об открытии Чувашского кадетского корпуса. Читали статьи с интересом и надеждой. У нас двое сыновей. Один учится в пятом классе, другой в седьмом. Успеваемость у них хорошая, на здоровье не жалуются. Оба теперь мечтают поступить в это учебное заведение. Подскажите, как это сделать? И еще: у нас есть родственники в Саранске, у них подрастают девочки, могут ли они рассчитывать на поступление в Кадетский корпус?

Егор Варламов, Чебоксары

На вопрос читателя ответила директор Чувашского кадетского корпуса Татьяна Казакова:

— Уважаемые родители, мальчишки и девчонки! Правила приема в наше бюджетное общеобразовательное учреждение разработаны в соответствии со статьей 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Чувашского кадетского корпуса. Основной прием проводится в пятый класс. Количество набираемых классов устанавливается в зависимости от укомплектованности учебного заведения. При наличии свободных мест в классах основного общего и среднего общего уровней образования допускается дополнительный прием в течение учебного года.

Прием кандидатов осуществляется по результатам экзаменов по общеобразовательным предметам. В 2018 году это были математика и русский язык. Также нужно было пройти испытания по физической и психологической готовности к обучению и проживанию в Кадетском корпусе. Учитывались и имеющиеся на момент сдачи экзаменов творческие и спортивные достижения.

Как и планировалось, на 2018-2019 учебный год принято 400 юношей и девушек из Чувашии, Республики Марий Эл, Удмуртии, Нижегородской, Кировской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Ставропольского края. Двери Чувашского кадетского корпуса открыты для школьников со всей России.

Прием осуществляется по личному заявлению родителей. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на нашем сайте http://kochetov.citycheb.ru/. Там же можно получить всю необходимую информацию.