Суд дисквалифицировал арбитражного управляющего ООО «Чебоксарская типография № 1»

Арбитражный суд республики по заявлению Управления Росреестра по Чувашии принял решение о привлечении арбитражного управляющего ООО «Чебоксарская типография № 1» Сергея Авдеева к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на полгода. Арбитражный суд республики по заявлению Управления Росреестра по Чувашии принял решение о привлечении арбитражного управляющего ООО «Чебоксарская типография № 1» Сергея Авдеева к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на полгода.

Типография была объявлена банкротом еще в 2015 году. Сейчас долг по зарплате составляет 16,5 млн рублей перед 201 работником. С момента открытия конкурсного производства и утверждения конкурсным управляющим Авдеева он неоднократно привлекался к административной ответственности в виде предупреждения. Но этот вид наказания оказался неэффективным для арбитражного управляющего. Он продолжал допускать нарушения требований Федерального закона о несостоятельности (банкротстве), что зафиксировано в протоколе управления Росреестра.

К примеру, в отчете управляющего о ходе конкурсного производства не отражена информация об имуществе, выявленном в ходе инвентаризации. Также был нарушен порядок ведения реестра требований кредиторов, установлено необоснованное расходование денежных средств должника.

Суд признал выявленные управлением нарушения доказанными и удовлетворил заявление о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде дисквалификации.

Напомним, Управление Росреестра по Чувашии является членом Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при Главе Чувашии. Должники по зарплате находятся на особом контроле управления, как и арбитражные управляющие, назначенные судом на ведение банкротства таких предприятий.

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