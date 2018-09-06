Самые быстрые первокурсники Политеха побегут на эстафете «СЧ»

4 сентября первокурсники Чебоксарского Политеха традиционно вышли на беговую дорожку стадиона «Энергия», чтобы разыграть награды легкоатлетического забега «Первокурсник-2018». Соревнования прошли в рамках подготовки к Фестивалю спорта прессы Чувашии — республиканской легкоатлетической эстафете газеты «Советская Чувашия».

Директор института Александр Агафонов пожелал новоиспеченным студентам достойно выдержать первое спортивное испытание и призвал их и дальше заниматься любимым видом спорта и вести здоровый образ жизни — ведь это помогает лучше учиться и быть активными в общественно-культурных делах.

Как правило, старты первокурсников по накалу страстей не уступают другим вузовским турнирам. Лучшее время среди юношей — 1,05 мин. — показал Андрей Петров (направление «Информатика и вычислительная техника»). Только через 4 секунды после него финишировал Савелий Ширлов («Эксплуатация транспортно-технологических машин»), а еще через 3 секунды — Владислав Сергеюк («Строительство уникальных зданий и сооружений»).

Сразу определился лидер и в забегах представительниц прекрасного пола. Кандидат в мастера спорта Ксения Туктарева («Электроэнергетика и электротехника») обновила рекорд соревнований, преодолев дистанцию за 1,03 минуты! По сути, остальные девушки не смогли составить достойную конкуренцию Ксении: она и мощно стартовала, и ровно пробежала дистанцию, и финишировала уже в гордом одиночестве. А затем финишную черту пересекли будущие юристы Екатерина Арсентьева и Евгения Огнева, показав время 1,15 мин. и 1,17 мин.

По словам руководителя спортклуба Николая Кисапова, победители этих соревнований примут участие в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Советская Чувашия», которая состоится 8 сентября на стадионе «Олимпийский».

Николай Галкин

Фото автора: В забегах первокурсников Политеха приняли участие более ста семидесяти юношей и девушек.