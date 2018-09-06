Эстафета из года в год

2004 год

С этого года эстафета «СЧ» посвящается памяти летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева. С таким предложением выступил коллектив газеты «Советская Чувашия», а широкая спортивная общественность поддержала журналистов. Ежегодно на родину космонавта номер три, в село Шоршелы, от имени участников легкоатлетической эстафеты специальная делегация доставляла корзину красных гвоздик. А с 2012 года цветы возлагают к памятнику Андрияну Григорьевичу на пересечении улиц Калинина и Николаева в Чебоксарах, открытому в сентябре 2011 года.

2015 год

В вип-забеге вместе с первыми лицами республики принял участие олимпийский чемпион в беге на 800 метров, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский. Эстафета этого года запомнилась еще и нескончаемым ливнем, который сопровождал спортсменов всю эстафету. Как писала газета, «дождь «стартовал» на центральном стадионе «Олимпийский» аккурат вместе с участниками спортивных забегов и «финишировал», едва эстафета закончилась».

2016 год

Эстафета «СЧ» впервые прошла на Певческом поле в Чебоксарах. За 80-летнюю историю местом ее проведения были и Красная площадь, и несколько стадионов в столице Чувашии («Олимпийский», «Спартак», «Энергия»).

По материалам книги Юрия Плотникова «Эстафета всегда молода» и публикациям газеты

Фото Олега Мальцева из архива редакции: И Юрий Борзаковский, и ректор ЧГУ Андрей Александров как почетные участники эстафеты получили фирменные «столетние» футболки «СЧ».