Чувашия отмечает день рождения Андрияна Николаева

«Мы гордимся, что родились, выросли, живем в Шоршелах, в селе, которое подарило миру космонавта-3 Андрияна Николаева», — не сговариваясь, повторяли вчера шоршелцы на празднике, устроенном в честь дня рождения героя.

Андрияну Григорьевичу вчера исполнилось бы 89 лет. Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза родился 5 сентября 1929 года. Памятные мероприятия прошли по всей республике, основные торжества состоялись на его родине, в селе Шоршелы. И как отметил Глава республики, приветствуя собравшихся — земляков космонавта, жителей сел и городов республики, посчитавших своим долгом побывать на таком празднике, учащихся школ Мариинско-Посадского района, — это уже стало традицией: всем миром вспоминать о славном сыне чувашского народа здесь, в мемориальном комплексе.

Рассказывая о подвиге третьего космонавта страны, Михаил Игнатьев напомнил также, что Андриян Николаев был пятым человеком в мире, который поднялся в космос.

«В полете было установлено несколько мировых рекордов: по длительности и дальности, выполнен первый в мире одновременный полет двух пилотируемых кораблей». Рассказывая о том, как много легендарный космонавт сделал для процветания родной республики, района, села, где прошли его детство и юность, Глава республики отметил, что Кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова в Чебоксарах — это тоже продолжение его славного пути. Не зря учебное заведение имеет воздушно-космическую направленность. И юным уроженцам Мариинско-Посадского района сам Бог велел стремиться попасть туда на учебу. «Убежден, что в будущем ребята, которые пройдут обучение там, свяжут свою судьбу с авиацией и космонавтикой, станут продолжателями дела звездного сына Чувашии», — сказал он, заметив, что у жителей республики появится немало поводов для гордости.

Надо отметить, слово «гордость» в разных падежах звучало вчера из уст каждого — и от выступающих у микрофона, и просто в частной беседе. «Мы гордимся, что наш Андриян прославил село Шоршелы, республику, страну на весь мир, — говорили, например, его односельчане Валентина Ильинична, Галина Николаевна, Роза Андреевна и другие, рассказывая «каким он парнем был». — Человек высокого полета, а не зазнавался. Когда приезжал, всегда находил время встретиться с одноклассниками, любил собирать за столом родственников, где всегда желанными гостями были соседи. Любил чувашские шурпе и тултармаш, пироги с картошкой и соленые огурцы. И, конечно, народные песни.

«Гордимся», — прозвучало также из уст главы администрации района Анатолия Мясникова и еще одной прославленной уроженки Мариинско-Посадского района, олимпийской чемпионки 1996 года по спортивной ходьбе Елены Николаевой. И оба, будто сговорились, отметили, что гордость надо подтверждать реальными делами. В частности, Мясников сообщил, что на сегодняшний день район собрал урожай на 1000 тонн больше, чем в прошлом году. Елена Николаева, напомнив, что Андриян Николаев был мастером спорта Советского Союза, отметила, что спортивные мероприятия памяти космонавта-3 — это всегда особый праздник.

Таковым, кстати, является и легкоатлетический пробег «Космическая миля» на призы Мариинско-Посадской районной газеты «Пирен самах» (Наше слово). Он ежегодно проводится в день рождения славного сына села Шоршелы. Нынче победителем стала команда Мариинско-Посадского филиала МарГТУ, она 8 сентября примет участие в Фестивале спорта прессы Чувашии — легкоатлетической эстафете на призы газеты «Советская Чувашия». Которая также посвящена памяти славного сына чувашского народа, летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева.

Кстати, в этот же день в пятнадцатый раз состоится ежегодный велопробег «Солнце на спицах». Нынче он посвящен 55-летию официального визита Андрияна Николаева в Индию по приглашению Индиры Ганди.