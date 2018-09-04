В Чувашию поступило более 530 тысяч доз вакцин от гриппа

Из них 360 тысяч доз для взрослых и 172 тысячи доз для детей и беременных женщин. Это первая партия вакцины.

Сентябрь уже наступил, не за горами сезон гриппа, а значит, пора делать вакцинацию. Иммунитет на вакцину отреагирует только на 14-й день, поэтому делать ее надо заранее.

И в первую очередь самым беззащитным: малышам старше шести месяцев, детям, посещающим садики-школы, беременным женщинам, людям старше 60 лет и всем, у кого есть хронические заболевания. В категорию высокого риска входят призывники, студенты, работники транспорта. Им полагаются бесплатные прививки. А вот сотрудники торговли, рискующие не меньше, увы, в этот список не попали. Поэтому им придется либо заплатить за вакцинацию самим — цена вопроса чуть больше 200 рублей. Либо это может сделать работодатель, если хочет, чтобы в разгар эпидемии сотрудники были на посту, а не на больничном. Вакцинация для неорганизованных групп населения делается после визита к педиатру или участковому терапевту по месту жительства.