1 сентября — День знаний

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!

Дорогие школьники и студенты!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником — Днем знаний. В календаре 1 сентября не отмечено красным цветом, но для всех нас — и тех, чьи школьные и студенческие годы уже позади, и тех, кто провожает в школу детей и внуков, и тех, кто посвятил свою жизнь делу воспитания нового поколения, — это один из самых важных дней. Тем более для тысяч талантливых и целеустремленных мальчишек и девчонок, впервые переступивших порог школы.

Наша задача — создать для учебы лучшие условия, дать молодому поколению прочные знания, воспитать в духе любви к Родине, вырастить достойных граждан России, готовых к самореализации. Качественное образование и передовая наука — это залог стабильного экономического развития нашего государства и роста социального благополучия его граждан.

Дорогие друзья! Ключевую роль в образовательном и воспитательном процессе играет личность учителя, воспитателя, преподавателя.

Со словами искренней благодарности я обращаюсь к педагогам, которые не просто передают свои знания молодежи, но и собственным примером определяют им жизненные ориентиры. Новых успехов в наступающем учебном году! Попутного ветра всем, чей корабль держит свой курс на море знаний! В добрый путь!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев