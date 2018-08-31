2 сентября — День работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Труженики нефтегазовой отрасли вносят весомый вклад в развитие нашей республики и способствуют решению целого ряда важнейших задач. В Чувашии ежегодно модернизируются и строятся новые объекты газового хозяйства, внедряются новые технологии и оборудование для повышения экономической и экологической эффективности использования газа.

В рамках программы газификации регионов Российской Федерации ООО «Газпром межрегионгаз» приступило к осуществлению значимого для республики проекта — газификации Заволжья.

Чувашия является кузницей кадров по основным профессиям в сфере трубопроводного транспорта нефти. Канашский транспортно-энергетический техникум, будучи корпоративным образовательным учреждением ОАО «АК «Транснефть», выпускает востребованных специалистов для всех регионов России.

Газовики и нефтяники активно участвуют в жизни городов и районов республики, оказывают помощь в развитии культуры, науки, образования и спорта.

Ответственность и профессионализм работников нефтегазового комплекса внушают уверенность в безопасном и бесперебойном энергообеспечении промышленных объектов и социальных учреждений Чувашии.

Уважаемые газовики и нефтяники! Вы приносите в наши дома свет и тепло, так пусть и ваш семейный очаг никогда не остывает, а любовь и забота родных и близких дарят силы для новых свершений на благо Чувашии и России!

От всей души желаю всем, кто связал свою жизнь с нефтяной и газовой промышленностью, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев