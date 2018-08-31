В Республиканской больнице после капремонта открылось отделение анестезиологии-реанимации

Ежегодно здесь принимают более тысячи самых тяжелых больных со всей Чувашии.

На капремонт из республиканского бюджета было выделено около 6 млн рублей. В отделении установили новые двери, облицевали стены керамической плиткой, смонтировали перегородки, обновили отопительную систему и провели электромонтажные работы. Кроме того, не только в реанимации, но и во всем главном хирургическом корпусе теперь установлена современная система вентиляции.

Закуплено и новое оборудование — 50 единиц на сумму более 20 млн рублей. «Новые многофункциональные мониторы позволяют оценивать не только традиционные параметры, такие как артериальное давление, но и центральную гемодинамику и другие показатели, — подчеркнул заведующий отделением Вадим Григорьев. — Это позволит минимизировать количество инвазивных вмешательств, мы сможем проводить более эффективную интенсивную терапию».