Школьники прошлись по фронтовым дорогам

Три ратных поля России — Бородинское, Куликово и Прохорово объехали юные чебоксарцы, ставшие участниками Всероссийской программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников».

Напомним, проект реализуется Министерством культуры России совместно с Министерством просвещения страны, Федеральным агентством по туризму и Российским военно-историческим обществом. Поездку заслужили 88 ребят благодаря своей активной деятельности по созданию и продвижению пришкольных военно-патриотических музеев, участию в проектах, смотрах-конкурсах, поисковых работах и так далее.

Школьники, попавшие в первую группу, на комфортабельном автобусе путешествовали по исторической части Москвы. Те, кто попал во вторую группу, побывали в музеях-заповедниках на полях легендарных сражений русских воинов. И посещение музеев, и проживание в гостинице, и питание для детей были бесплатные.