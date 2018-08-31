В трех авариях погибли шесть человек

28 августа, днем, на трассе М-7 «Волга» в Татарстане случилась страшная авария.

Как сообщает «КП–Казань», на 753 километре трассы М-7 на повороте на Свияжск водитель грузовика «Скания» из Барнаула, перевозивший новенькие иномарки, вовремя не заметил автомобиль «Лада Ларгус» с чувашскими номерами и на большой скорости врезался в него. При этом расплющил легковушку об впереди стоящую фуру.

Трагедия произошла на ремонтируемом участке дороги в районе деревни Исаково. В «Ларгусе» выжила только одна девушка — ее в тяжелом состоянии доставили в трассовый центр Республиканской больницы Татарстана, сообщают в Минздраве Чувашии. Водитель автомобиля и три пассажира скончались на месте.

Как сообщается на сайте Канашской епархии, среди погибших были 55-летний настоятель храма Воскресения Христова села Старая Тюрлема Козловского района и его супруга.

Еще одно смертельное ДТП случилось ранним утром 29 августа в Батыревском районе. Молодой человек, полтора месяца назад приобретший ВАЗ-21124, выехал на «встречку», после чего оказался в кювете. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Известно, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

А 27 августа, вечером, в Новочебоксарске, на улице Советской, на пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил женщину. По словам водителя, он ее не заметил.

Фото www.kazan.kp.ru: В «Ларгусе» оборвались жизни сразу четырех человек.