В срок и с высоким качеством

Фото Минтранса Чувашии: На 30-й дороге работы не прекращались и в ночное время.

Дорожные строители ведут большой ремонт

Четырехкилометровый участок проспекта Тракторостроителей в Чебоксарах, от кольца у ТК «Шупашкар» до кольца у АО «Промтрактор», специалисты ООО «Автодор» отремонтировали всего за три месяца, с мая по июль.

Самая протяженная и самая широкая городская магистраль не видела свежего асфальта с момента постройки — с 80-х годов прошлого века. Разрушение проезжей части достигало 50 процентов, а интенсивность движения здесь всегда предельно высока.

750 млн рублей будет выделено в 2019 году по программе «Безопасные и качественные дороги» на ремонт дорог в Чебоксарах

В ходе ремонта дорожные строители применяли самые современные методы ведения работ. В частности — безотходное холодное ресайклирование, которое выполняется с помощью специальной фрезы. В верхнюю часть дорожного полотна уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон. Уникальность ЩМА, как его именуют сокращенно, в том, что входящие в его состав минеральные материалы и связующие обеспечивают водонепроницаемость и повышенную шероховатость поверхности. Это гарантирует высокую прочность, а также обеспечивает хорошее сцепление дорожного покрытия с колесами автомобилей.

Приведена в надлежащее состояние и другая крупная дорожная артерия столицы Чувашии — 30-я автодорога, соединяющая через центр новоюжный и северо-западный жилые массивы. Ремонт здесь не проводился с 2007 года. Зато сейчас приятно и посмотреть на «тридцатку», и проехаться по ней.

СПРАВКА «СЧ»

В состав Чебоксарской агломерации входят Чебоксары, Новочебоксарск, Моргаушский и Чебоксарский районы. Общая протяженность автомобильных дорог здесь составляет 920 км, в том числе федеральная сеть — 80 км, региональная сеть — 231 км, местная сеть — 609 км.

Все эти работы выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день в Чебоксарской агломерации дорожниками сданы уже 54 объекта из 73 плановых. Всего в этом году планировалось отремонтировать 143 километра автотрасс, но показатель увеличится почти на 6 километров. Это стало возможным за счет экономии средств в ходе проведения торгов. В нормативное состояние удастся привести и дорожное полотно на улицах Гагарина и Айзмана.

В итоге в Чебоксарах дорожники отремонтируют 36 километров дорог, еще 10 — в Новочебоксарске, 24 — в Моргаушском районе, 47,4 километра — в Чебоксарском районе. Отремонтировано будет и 32 километра дорог региональной сети.

В 2018 году на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» Чебоксарской агломерации выделено 1 миллиард 460 миллионов рублей. Половина из них — субсидии из федерального бюджета.

Для ведения работ используется и ночное время, их качество контролируется с помощью лазеров. Большинство подрядных организаций опережают намеченные ранее графики, хотят завершить дорожно-строительные работы в сентябре. Реализация проекта находится на постоянном контроле Главы Чувашии и правительства республики.