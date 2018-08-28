Фейерверк в городе и в райцентре

58-й День города отпраздновали в воскресенье в Новочебоксарске.

«Зарядка со звездой» и парад велосипедов, «Творческий бульвар» с мастер-классами народных умельцев, фестиваль женских клубов, театрализованное представление об истории города и яркий фейерверк — весь этот день был насыщен праздничными событиями. Поздравить новочебоксарцев приехал и Глава Чувашии Михаил Игнатьев, отметивший, что за прошедшие десятилетия город вырос в важный для республики экономический, культурный, образовательный и спортивный центр.

В этот же день отметили и 125-летие поселка Ибреси. Начался день рождения с торжественного открытия набережной в парке культуры и отдыха, благоустроенной в рамках программы инициативного бюджетирования. Продолжился праздник торжественной частью, с представлением народу утвержденных в этом году флага и герба Ибресинского городского поселения. А завершились торжества тоже праздничным фейерверком.