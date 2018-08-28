Оставил потерпевшую на дороге

24 августа около 20 часов в поселке Синьялы Чебоксарского района водитель минивэна «Vоlкswаgеn Тrаnsроrtеr» сбил пожилую женщину, переходившую дорогу не по переходу.

Вместо того, чтобы оказать ей помощь, он скрылся с места аварии. «Скорую» вызвали очевидцы происшествия. Пострадавшую медики доставили в больницу, но спасти не смогли. Она через сутки скончалась.

В ходе слаженной работы сотрудников различных подразделений полиции, водителя удалось установить и задержать. Им оказался 32-летний житель этого же поселка. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.