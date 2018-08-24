Спасти водителя не удалось

Днем 20 августа на автодороге М-7 «Волга» в Козловском районе столкнулись «Лада Гранта» и грузовик.

Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался до приезда машины «скорой помощи». По факту аварии проводится проверка.

По сведениям, полученным из УГИБДД МВД по Чувашии, с 13 по 19 августа этого года на территории республики зарегистрировано 225 дорожно-транспортных происшествий, из них 34 ДТП — с пострадавшими, в которых погибли 6 человек, 47 получили ранения.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии: Все, что осталось от «Лады».