Депутатам — так же, как народу

Представители «Единой России» предлагают отменить льготные пенсии народным избранникам, а изъятые у коррупционеров деньги передавать в Пенсионный фонд

Поправки к законопроекту об изменениях пенсионной системы обсудили на этой неделе на совместном заседании Генерального совета партии «Единая Россия» и совета руководителей партийных фракций. До этого в регионах прошли обсуждения законопроекта, в ходе которых поступило более полутора тысяч предложений. Их, в обобщенном виде, и рассмотрели на партийно-пенсионном форуме.

Одно из самых громких заявлений, сделанных на форуме — о том, что депутаты должны получать пенсию в едином для всех жителей страны порядке. «Мы не можем рассчитывать на поддержку наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих, — отметил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. — Считаю, что будет правильным, если депутаты и сенаторы, представляющие «Единую Россию», внесут изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы, и отменят себе преференции». Данная норма, по его словам, должна заработать уже с 1 января 2019 года.

Рассмотрели на заседании и другие поправки к проекту закона об изменениях в пенсионном законодательстве (сам проект, напомним, был принят Госдумой в первом чтении 19 июля). Многие из них вошли в итоговую резолюцию. А именно:

— обеспечение права граждан на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам. То есть, эту часть пенсии люди по-прежнему смогут получать в 55 и 60 лет;

— предоставление работникам старшего возраста (мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет) дополнительного отпуска с сохранением средней зарплаты, а также возможности ежегодно проходить в рабочее время диспансеризацию за счет работодателя;

— сохранение действующих условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера;

— сохранение региональных льгот для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет.

Нашли на форуме и резервы для пополнения бюджета ПФР. «Мы должны настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также деньги, полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд», — заявил Андрей Турчак.

Со всеми предложениями, отметили на заседании, «Единая Россия» обратится к Президенту России Владимиру Путину. А сбор мнений по совершенствованию пенсионной системы будет продолжен.

КСТАТИ

На «пенсионном» форуме Чувашию представляли члены Генсовета Алена Аршинова и Николай Миллин, а также руководители партийных фракций в Госсовете и в Чебоксарском горсобрании Вячеслав Рафинов и Виктор Горбунов.

В Чувашии дискуссии по совершенствованию пенсионной системы прошли на четырех муниципальных площадках и на итоговой региональной. По словам Николая Миллина, многие предложения регионов нашли свое отражение в решении Генсовета партии. Среди них, в частности, предложение о ежегодной диспансеризации пожилых людей за счет работодателя, дополнительных отпусках для работников старшего возраста, ужесточении мер за применение «серых» зарплат и другие.

«Фракциям в парламентах субъектов федерации поручено проработать вопрос о сохранении действующих региональных мер поддержки людей старшего возраста, — отметил Вячеслав Рафинов. — В Чувашии в 2018 году на эти цели — на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, компенсации пожилым взносов на капремонт и так далее — предусмотрено почти 1,8 млрд рублей из консолидированного бюджета».