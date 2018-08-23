Указы, экзамены и ориентиры на будущее

Четыре дня будет работать в Чувашии большой августовский педсовет.

Началась республиканская учительская конференция с визита столичного гостя. Доктор педагогических наук, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков прочел практикующим коллегам лекцию о новых образовательных тенденциях. А дальше пойдет работа по секциям — на базе образовательных организаций будут работать более 40 дискуссионных площадок.

Их участники, сообщают в Минобразования республики, обсудят реализацию национальных проектов по направлениям, определенным новым майским указом Президента России, результаты ЕГЭ и ГИА, повышение качества дошкольного образования, обновление содержания и технологий обучения чувашскому языку, тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и многие другие вопросы.

Итоги дискуссий подведут 23 августа на пленарном заседании. На нем же по традиции обозначат основные стратегические ориентиры системы образования республики.