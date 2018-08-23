Без посредников лучше

Администрация города Чебоксары рекомендует горожанам, чьи дома ранее обслуживало ООО «Коммунальные технологии», заключать прямые договоры с новым поставщиком тепла и горячей воды — МУП «Теплосеть». До 25 августа текущего года внеочередные собрания собственников по вопросу перехода на прямые договоры с МУП «Теплосеть» пройдут в 214 многоквартирных домах города Чебоксары.

В минувший понедельник на общегородской планерке заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов напомнил, что решением арбитражного суда договор целевой долгосрочной аренды муниципального имущества с ООО «Коммунальные технологии», был расторгнут. Администрацией города Чебоксары создано новое муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть», утвержден устав предприятия, сообщает Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.

Сейчас утверждаются тарифы для МУП «Теплосеть» на тепловую энергию и ее передачу, затем будет выполнена работа по приемке всех объектов теплоснабжения, присвоение МУП «Теплосеть» статуса единой теплоснабжающей организации, заключение договоров ресурсоснабжения с потребителями.

Впрочем, рассчитываться с поставщиками ресурсов без посредников выгоднее и другим горожанам. По заданию главы администрации города Алексея Ладыкова проанализирована просроченная задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Для бесперебойного и безаварийного обеспечения теплом и горячей водой горожанам рекомендуется заключать договоры напрямую с поставщиком, минуя управляющую компанию. Речь идет в первую очередь о финансово неустойчивых организациях, накопивших многомиллионные долги перед сетевыми предприятиями.

В настоящее время о проведении внеочередных собраний уведомлены жители 214 многоквартирных домов столицы республики (86 многоквартирных домов Калининского, 25 домов Ленинского и 103 дома Московского районов). Протоколы собраний собственников будут представлены инициаторами собраний до 25 августа. Для удобства расчетов МУП «Теплосеть» будет создана служба по расчетам с населением.

Андрей Семенов