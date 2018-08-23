От первых рисунков до полотен Леонардо Да Винчи

У чебоксарских детей появилась своя академия

«Мама, смотри, там роботы! — радостно закричал малыш, нетерпеливо потянув маму за руку. — И картины, и хор, и музыканты!» Сотни чебоксарцев накануне Дня города пришли на открытие первой в истории Чебоксар детской Академии искусств, где их действительно встречали и роботы, и музыканты с художниками и, конечно, педагоги, дающие в честь открытия мастер-классы всем желающим. Детская академия обосновалась на улице Эльгера, 10а, в здании, где когда-то был чуть ли не самый большой в городе детский сад, а затем много лет работали судебные приставы. Теперь же здесь настоящий дворец искусств и знаний, хозяевами которого стали дети. Город постарался, чтобы академия была современной во всех смыслах этого слова.

СПРАВКА «СЧ»

Перед органами власти стоит задача к концу 2018 года охватить дополнительным образованием не менее 70% детей в возрасте от 5 до 18 лет, а к 2021 году — 75%.

Презентация получилась на славу. Организаторы представили каждое направление, с которыми будут работать в детской академии, этой обновленной, а по сути рожденной уже в ином качестве Детской школе искусств № 2, почти тридцать лет располагавшейся в цоколе школы № 27. Больше всего детей сразу же бросалось к роботам — в новом учреждении будет школа робототехники. Художественное отделение пригласили представлять такого гостя-эксперта, как профессора кафедры живописи ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Анатолия Данилова, и перед лучшими детскими рисунками гордо высились мольберты с работами маститых художников, участников недавно прошедшего пленэра «Чебоксары — жемчужина на Волге».

В качестве гостей-экспертов также выступили искусствовед Геннадий Иванов-Орков, прочитавший показательную лекцию о чувашском костюме, и заслуженный артист России, пианист и педагог Юрий Трепов. Интерактивные площадки демонстрировали, как будет работать медиашкола, как эффектны современные танцы и прекрасен слаженный нарядный хор.

— Я радуюсь вместе с вами, — поприветствовал горожан Глава Чувашии Михаил Игнатьев, посмотрев на этот праздничный творческий карнавал. — Открывается замечательная школа, которая позволит детям творчески развиваться, где они будут получать дополнительное образование, знания в различных направлениях искусства и техники.

Радовался тому, что в школе искусств с таким гордым званием, как академия, таланты будут открываться в полную силу, и глава города Чебоксары Евгений Кадышев.

— Все дети талантливы, все они рождаются одаренными, добрыми, одухотворенными, — сказал он. — Потом, правда, они вырастают, становятся взрослыми с разными наклонностями. Но те дети, которые пройдут эту академию, никогда не будут слоняться без дела, не будут убегать с уроков, а будут учиться, любить своих родителей, свой город. И у этих детей большое будущее.

По словам главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, Академия искусств, этот замечательный подарок жителям Чебоксар, станет площадкой для развития интеллектуального творчества, центром взаимодействия выдающихся преподавателей и талантливых детей. Здесь будет проходить много конкурсов, фестивалей. В академии открываются новые востребованные направления: хоровое, музыкальное, художественное, инженерное. Здесь будут заниматься будущие журналисты, архитекторы, дизайнеры. А самое главное — здесь совершенно иной уровень обучения.

Убедиться, что молодое поколение будут учить создавать красоту в красивом пространстве, в удобных и оборудованных классах, могли в этот день все желающие. И они убедились в том, что Чебоксары действительно открывают новую страницу в дополнительном образовании. Хочется надеяться, что со временем все школы искусств получат и такой интерьер, и такое оборудование. Пока же стало прорывом и то, что, как сказал депутат Госдумы Леонид Черкесов, в городе больше нет детей, которые бы занимались в неприспособленных для этого условиях.

В здании бывшего детского сада ремонт начался еще осенью прошлого года. Всего на реконструкцию затрачено 50 млн рублей. И теперь, входя в эти двери, ученики и педагоги попадают в творческое пространство, обустроенное согласно строгим правилам нынешних образовательных стандартов и в то же время очень тепло и человечно. Яркий, но уютный, аккуратный дизайн. Продуманы специальные рекреации для будущих выставок, дизайнер предусмотрел в интерьере панно со стилизацией детских почеркушек, соседствующие с полотнами и чертежами гениев.

Каждый класс для общих и индивидуальных занятий полностью оборудован, здесь есть все — от умывальника и проектора до мольбертов и электронных клавишных инструментов. В академии вообще появилось много новых инструментов: электронный рояль, фортепиано, флейты, аккордеоны… Здесь оборудован и открыт стильный и «вкусный» буфет, который, кстати, уже «утер нос» всем буфетам в учреждениях культуры Чебоксар.

Геннадий Иванов-Орков, рассказ которого о чувашской вышивке и национальном костюме внимательно, почти замерев, слушали ученики изобразительного отделения, считает, что у академии даже само место очаровательно, включая территорию, где очень грамотно все переделано. Очень важно, чтобы искусством дети могли заниматься в красивом месте. И здесь создано пространство 21-го века, где к тому же все «сомасштабно» детям. Не говоря уже о том, что для нынешних учеников очевиден контраст между тем полуподвальным помещением, где они до сих пор занимались, и этим пространством. То есть новоселье весьма вдохновляющее. Для родителей это тоже будет стимулом, чтобы отдавать сюда на обучение своих детей.

Мастер-класс по робототехнике 18 августа провел и руководитель Академии компьютерной графики Сергей Сорокин. Гостями-экспертами стали также президент Федерации танцевального спорта Чувашской Республики Сергей Фомин и директор объединения библиотек города Светлана Коледова. Журналистов заверили, что столь уважаемые эксперты станут гостями не только на праздниках и презентациях, они будут регулярно проводить здесь мастер-классы и читать лекции для всех 1200 детей, которые придут сюда учиться. Светлана Коледова представила и богатый книжный арсенал открывшейся академии: отсюда будет доступ к электронной Национальной библиотеке Чувашской Республики.

…Ученикам детской академии пришлось в этот раз «поучиться» задолго до 1 сентября, чтобы все могли оценить в деле качество классов. Показательные занятия прошли в хореографическом и хоровом классе, в театральном зале шел настоящий спектакль, в классе скульптуры трудились над эскизами, собралась на урок группа раннего развития. Но с каким же восторгом дети вышли на занятия «раньше срока», как сияли их глаза! Ради этого строителям стоило потрудиться.

ИРИНА АЛЕКСЕЕВА, преподаватель изобразительных искусств:

— Мы в восторге от академии. Просторное здание, новые возможности для детей, педагогов. Да и для родителей — увидеть своих детей с другой стороны. Для нас это праздник во всех отношениях.

Фото Максима Васильева: Главе Чувашии рассказали, что прием детей в Академию искусств начинают с 5 лет, самого творческого возраста, как считают специалисты.