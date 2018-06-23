Отделение реанимации открылось после ремонта

НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЯМ

Открытие реанимационного отделения в Республиканской детской клинической больнице после ремонта стало событием, о котором стоит говорить. Потому что это один из примеров того, насколько рационально можно использовать выделенные на здравоохранение средства.

Отделение, рассчитанное на 12 мест, разделено на блоки, каждый из которых герметично закрывается и имеет свой воздуховод. Это очень важно, потому что дети, лежащие после операций или в тяжелом состоянии вследствие болезни, не должны заражаться от других пациентов, находящихся в этой же реанимации, если вдруг у них окажется какая-то инфекция.

Каждый блок оснащен полным комплексом оборудования для жизнеобеспечения пациентов. Его закупки проводились с таким расчетом, чтобы не требовалось ничего докупать в дальнейшем. Еще одно нововведение: блоки рассчитаны на то, чтобы родители могли посещать своих детей, а это также важно для их быстрого выздоровления. И, по словам самих врачей, не мешает, а помогает им в процессе лечения.

Посетившие отделение вместе с Главой республики Михаилом Игнатьевым главный детский анестезиолог-реаниматолог страны Сергей Степаненко и член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый не скрывали своего восхищения от увиденного.

Сергей Степаненко хорошо знает врачей республики и условия, в которых они работают: «У вас в Чувашии очень хороший уровень детской медицины. Я часто у вас бываю и могу сказать, что с 2012 годом просто не сравнить. То, в каких условиях медики теперь работают, уровень оснащенности больницы – это просто небо и земля. Такого не встретишь даже во многих федеральных центрах. Ваши врачи владеют высокими технологиями, вот смотрите, в отделении лежит ребенок после операции по поводу атрезии пищевода (тяжёлый врожденный порок развития). У вас его прооперировали без разреза, эндоскопически, а в Европе до сих не во всех клиниках владеют таким методом. Потому что хирургам нужно переучиваться, это время, это деньги, это другое мышление. И маститым врачам не хочется терять уже наработанный капитал и клиентуру. Наши врачи не так консервативны. Но вы очень сильно выделяетесь на фоне других регионов. И очень хорошо, что руководитель республики уделяет этому большое внимание».

Член Совета Федерации Владимир Круглый сразу признался, что в его родном Орловском регионе, к сожалению, ничего подобного нет. Вручив благодарственное письмо от Комитета по социальной политике Совета Федерации главному врачу больницы Анатолию Павлову, он пообещал, что на развитие здравоохранения и переоснащение детских больниц и поликлиник будут выделены средства из федерального бюджета, и в республике обязательно появятся новые томографы и другое современное оборудование.