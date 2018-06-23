В г. Мариинский Посад стартовал конкурс народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая»

Сегодня, 23 июня, на Площади культуры г. Мариинский Посад стартовал XVI Всероссийский конкурс народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая», который будет проходить в течение двух дней.

В открытии конкурса приняли участие глава Мариинско-Посадского района Николай Николаев, глава администрации Мариинско-Посадского района Анатолий Мясников, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Николай Курчаткин, начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Минкультуры Чувашии Инна Ильина, председатель Всероссийского конкурса жюри конкурса «Русь мастеровая» Светлана Лаврентьева.

В этом году на конкурс съехались 81 мастер из 18 республик и областей России, в том числе республик Коми, Марий Эл, Удмуртия, Владимирской, Воронежской, Калужской, Рязанской, Нижегородской областей и Краснодарского края, а также 13 мастеров из Чувашии.

Участники конкурса представят жюри готовое произведение, посвященное к 170-летнему юбилею просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева, выполненное заранее, и конкурсное произведение, выполненное в режиме реального времени во время конкурса (в течение 8 часов) по следующим номинациям: «Вышивка», «Ткачество и плетение поясов», «Лоскутное шитье», «Кружевоплетение», «Текстильная кукла», «Художественный бисер», «Художественная береста», «Резьба по дереву», «Роспись по дереву», «Керамика», «Художественная ковка металла», «Художественная обработка растительных материалов».

Справочно: XVI Всероссийский конкурс народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» проводится Минкультуры России, Государственным Российским Домом народного творчества, Минкультуры Чувашии, Республиканским центром народного творчества «ДК тракторостроителей» Минкультуры Чувашии.

Основной целью конкурса является развитие межрегионального сотрудничества по сохранению и возрождению народных традиций, материальной и духовной культуры народов России, укреплению творческих связей с регионами Российской Федерации и стимулирование интереса современных мастеров и творческих коллективов к изучению и пропаганде культурного наследия народов России.

Источник: Мариинско-Посадский район Чувашской Республики