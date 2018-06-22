Красные ленточки к празднику

Ко Дню республики в Чувашии традиционно открывают новые промышленные и социальные объекты. Не стал исключением и год нынешний.

Начало было положено вчера: на ОАО «АККОНД» торжественно открыли современную линию по производству сахарного печенья. Чуть позже производственный праздник состоялся на АО «ЧПО имени В.И. Чапаева» — здесь заработал высокотехнологичный комплекс по серийному выпуску детских резиновых и пластизольных мячей и игрушек. Участие в открытии линии и комплекса принял Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Еще два объекта прибавятся к списку в субботу. В АО «Чувашторгтехника» планируется открыть производственный корпус по выпуску торгового оборудования, а в ЗАО «Сеспель» — новую площадку по производству танк–контейнеров.

Не останется в стороне и социальная сфера. В субботу в Чебоксарах в Республиканской детской клинической больнице запланировано открытие после капитального ремонта отделения анестезиологии и реанимации. А в воскресенье в Красноармейском районе в рамках празднования Дня республики перережут красную ленточку у модульного ФАПа в селе Именево. Обслуживать он будет жителей четырех населенных пунктов, сообщают в Минздраве Чувашии.

Нинель Ткаленко