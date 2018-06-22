«Отказываюсь от отпуска, чтобы помочь фронту…»

История республики на страницах «СЧ»

77 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД — 24 ИЮНЯ 1941 ГОДА

«ЦИВИЛЬСК. Вчера здесь состоялся общегородской митинг, в котором участвовало 3500 человек. <…>

С глубокой и яркой речью выступил комсомолец тов. Волков:

— Родина призывает своих сынов встать на защиту ее священных границ. Я еще не достиг призывного возраста, но я и мои товарищи уже подали заявления в военкомат с просьбой направить нас на фронт. Заверяю вас, товарищи земляки, что мы будем сражаться храбро, самоотверженно».

«СУНДЫРЬ.

— Мы не допустим, чтобы фашистский сапог топтал наши нивы! — заявил председатель колхоза «Красное Сормово» тов. Моисеев. — Мы не пожалеем для Родины ничего: ни средств, ни сил, ни своих жизней. Мы будем на фронте героически сражаться с врагом».

«Ант. Черпанова, заслуженная учительница школы РСФСР:

— Большую услугу Красной Армии и гражданскому населению может оказать женщина, дав первую помощь пострадавшему. <…>

Сама я отказываюсь от своего очередного двухмесячного отпуска, в ближайшие 8-10 дней сдам нормы на ГСО и пойду туда, где потребуются мои силы и умение».

60 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД — 20 ИЮНЯ 1958 ГОДА

В Чебоксары прибыла цирковая кавалькада «Москва — Сталинград», посвященная сорокалетию комсомола. В конце мая молодые артисты цирка выехали из Москвы на специально оборудованных машинах и уже побывали в Ногинске, Электростали, Владимире, Дзержинске, Горьком. 18 июня они дали представление в столице Чувашии.

«По улице Карла Маркса двигалась необычная процессия: желтые автобусы с яркими рисунками, клоуны, дрессированные собачки. <…>

Вечером на переполненном зрителями стадионе «Труд» состоялось большое цирковое представление. Выступление воздушных гимнастов, акробатов с подкидной доской, дрессированных собачек, игра инструментального квартета — все понравилось зрителям. Пионеры подарили гостям букеты цветов.

Сейчас кавалькада продолжает путь по маршруту Казань — Ульяновск — Куйбышев — Саратов — Сталинград».

Фото П. Ефремова

20 ИЮНЯ 1958 ГОДА

«Старший повар чайной № 1 Ибресинского райпотребсоюза В. Павлова долгое время занималась хищением продуктов. Дома муж Павловой К. Карпов выделывал из ворованного мяса колбасу.

Народный суд приговорил В. Павлову к восьми годам заключения с конфискацией части имущества в доход государства.

А. Сироткин,

народный судья I участка Ибресинского района».

50 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД — 19 ИЮНЯ 1968 ГОДА

В лесах Шумерлинского района лосей стало настолько много, что они уже не боятся появляться в деревнях и поселках. Вот и житель села Савадеркино Михаил Фролов был очень удивлен, встретив рано утром лежащего у огорода лося.

«Увидев человека, он поднялся, прыгнул через изгородь и повис на ней. Михаилу Фролову пришлось позвать соседей, чтобы освободить пленника. Изгородь разобрали. Лось стремглав помчался к деревенскому пруду и нырнул в воду. Два часа лось купался в пруду, затем побежал в сторону леса».

23 ИЮНЯ 1968 ГОДА

Новинки чувашской «третьяковки»

«Два полотна великого русского художника В.И. Сурикова приобрела Чувашская художественная галерея. Портрет «Девушка с бархатной лентой» написан шестьдесят лет назад. Художник изобразил девушку на фоне зеленой листвы и голубого моря.

Искусствоведы пока не установили точную дату создания пейзажа «Енисей». Высокие скалистые берега, покрытые дымкой, подчеркивают мощь полноводной реки, неповторимость сибирской природы. Картина куплена в частной коллекции».

30 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД — 24 ИЮНЯ 1988 ГОДА

В Чувашию приехали американские журналисты телекомпании Эн-Би-Си Эмми Кривицки, Кэн Лудло, Джон Холл и Кэвин Бишоп.

«17 июня газета «Советская Россия» опубликовала материал <…> о делегате XIX Всесоюзной партийной конференции председателе колхоза «Ленинская искра» Аркадии Павловиче Айдаке. О том, как председатель и люди возглавляемого им хозяйства учились жить и работать на земле, не причиняя ей вреда, как перестраивали колхозное земледелие.

Прочитали этот материал и сотрудники московского корпункта Эн-Би-Си. Заинтересовал их А.П. Айдак и его опыт хозяйствования. Этот интерес и привел американских журналистов, специально приехавших в нашу страну для освещения работы Всесоюзной партконференции, в «Ленинскую искру». Здесь они намереваются снять телевизионный очерк об одном из прорабов происходящей в нашей стране перестройки.

Н. Пейков».

Подготовила Ольга Лебедева