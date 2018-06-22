Бал на площади

Не бравурные марши, а лиричные мелодии вальса и полонеза звучали вчера на Красной площади Чебоксар. Накануне Дня республики здесь прошел третий по счету городской бал дошколят.

Танцоров и зрителей на балу собралось больше тысячи. Серьезные дошколята — мальчики в бабочках, девочки в платьях а-ля Наташа Ростова. Очаровательные воспитательницы в бальных нарядах из нежно-розового креп-атласа (наряды эти по одинаковым лекалам сшили во всех детсадах к первому балу дошколят). Родители, увлеченно снимающие на смартфоны кружащихся в вальсе дочек и сыновей. А также заведующие детсадов, представители городских властей и прохожие, вместе восхищенно наблюдавшие за грациозными движениями юных танцоров.

От каждого детского сада, а их сейчас в Чебоксарах 121, на бал делегировали по четыре пары. Танцевальные па дошколята отрабатывали долго и старательно — сначала в группах, потом в родном детсаду и, наконец, на общих городских репетициях. Репертуар был таким же, как на прошлых балах — полонез, вальс и полька. Правда, в этом году для вальса решили взять чувашскую мелодию.

«Сегодня мы находимся как будто в сказке, — восхищался, наблюдая за балом, глава Чебоксар Евгений Кадышев. — Как будто снова попали в тот мир, который зовется детством». А заместитель главы администрации Чебоксар по социальным вопросам Алла Салаева подчеркнула, что участие дошколят в таких проектах способствует их духовному развитию, раскрытию способностей чувствовать классическую музыку. И напомнила, что чебоксарский бал дошколят уже получил поддержку и слова благодарности от Ростуризма и Минобрнауки России, а в 2017 году вошел в ТОП-200 рейтинга «Национальное событие года», созданного по инициативе Министерства культуры РФ.

фото cap.ru: Первый чебоксарский бал дошколят собрал около двухсот участников. На нынешнем празднике их было почти в пять раз больше.