Механизатор-самоучка признан на федеральном уровне 

От «Дизеля» до «Claas»

Этот не богатырского сложения мужчина даст фору современным мачо в части владения сельскохозяйственной техникой и настоящего мужицкого терпения и трудолюбия. Николай Тихонов из АО «Вурнарский мясокомбинат» вот уже три десятка лет из своих 49 не изменяет механизаторской профессии.

Школьные годы Николая пришлись на 1980-е. Перестройка уже наступила, но система образования оставалась пока прежней. В сельских школах ребят учили не только математике и литературе, но и настоящему мужицкому делу — владению трактором, грузовиком и даже комбайном. В 9-10-х классах преподавался предмет, который так и назывался — машиноведение. Причем никого на уроки не приходилось загонять кнутом, ребятам это было интересно. Да что там говорить, не уметь завести трактор или грузовик и проехаться — просто стыдно… По окончании подготовки вместе с аттестатом выдавали удостоверение тракториста-машиниста и водительские права.

Николай Тихонов среди сверстников в родной деревне Хирпоси Вурнарского района отличался особой любознательностью и дотошностью. Кое-что перешло от отца, механизатора, которого потом как авторитетного среди односельчан человека назначили парторгом колхоза. В школьные каникулы Николаю стали и трактор доверять, и помощником комбайнера работал. А как только в 1986 году прозвенел последний звонок, он стал полноправным механизатором колхоза «Победа».

Но вскоре подоспела армия: Николай служил в Чехословакии. Когда настал срок демобилизации, раздумий не было, вернулся в родную деревню, в родной колхоз. Тут хорошо знали и его покладистый, трудолюбивый характер, и отличную механизаторскую хватку. Отец посоветовал, мол, не мешало бы «корочки» получить в профтехучилище, а то и в сельскохозяйственном техникуме, благо такой был в Вурнарах. «Я подумал-подумал и отказался, — вспоминает Николай. — Вряд ли в СПТУ я научился бы тому, чего не знал в деле. Самый надежный способ хорошо овладеть профессией — это практика. Каждодневная, многолетняя…» Большую часть мехпарка тогда составляли гусеничные тракторы на дизельном топливе, их так и называли — «дизели». Глубоко освоил механизатор и зерноуборочную технику.

Вскоре на село пришли сложные, непонятные времена. Местный колхоз стал хиреть, механизаторы оказывались подчас не у дел. А за Николаем семья, которую надо кормить… В середине 1990-х годов Тихонов подался на Вурнарский мясокомбинат, набиравший тогда силу. Его продукция стала одной из самых востребованных на рынке.

Приняли Николая водителем — развозил знаменитую вурнарскую колбасу по торговым точкам. Со временем предприятие стало превращаться в агрохолдинг с собственным животноводством и растениеводством. К тому времени в районе образовались большие площади заброшенных земель, вот их руководство холдинга и стало вводить в оборот. За несколько лет общая площадь действующей пашни превысила 9 тыс. гектаров.

Все это потребовало хороших механизаторских кадров. О Тихонове знали и предложили перейти на сельхозтехнику. И не прогадали — вот уже шесть лет подряд по итогам уборочной ему присваивается звание лучшего комбайнера района. Четыре года подряд он достигает самого высокого намолота зерна в 5000 тонн.

Известно мастерство токаря, слесаря… «А что такое мастерство механизатора?» — спросил я у Николая. Ответ был неожиданным: «Не знаю…» Впрочем, так оно и есть, наверное. Истинный мастер, скорее, всем своим нутром чувствует технику и приемы владения ею, нежели разумом. Хотя, безусловно, и ум требуется. «Дизели» остались в прошлом, приходится осваивать западные комбайны лучших мировых образцов. Скажем, комбайн «Claas»… Когда он поступил на вооружение в холдинг, Тихонову, пожалуй, впервые за долгие годы пришлось сесть за парту переподготовки — в Нижний Новгород ездил на курсы.

Кстати

Ну а в какой цене нынче механизаторское мастерство? Ведь многие хорошие трактористы предпочитают искать «длинный» рубль за пределами региона. «Мне, — говорит Тихонов, — незачем куда-то уезжать, за уборочный сезон более 100 тысяч рублей зарабатываю».

Не нарадуется на механизатора руководитель АО «Вурнарский мясокомбинат» Николай Аливанов. «Человек предельно дисциплинированный, порученную работу всегда выполняет качественно и в срок, закрепленную за ним технику всегда содержит в исправном состоянии, занимается самоподготовкой и подготовкой молодых специалистов», — говорит Николай Владимирович.

Указом Президента России Владимира Путина от 6 мая 2018 года тракторист-машинист механического цеха АО «Вурнарский мясокомбинат» Николай Юрьевич Тихонов удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Сегодня эту высокую награду ему должны торжественно вручить в Доме правительства…