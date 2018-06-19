В преддверии Дня Республики в Чебоксарах стартует детский фестиваль-конкурс «Ача-пăча Акатуйĕ – 2018»

В преддверии празднования Дня Республики, в рамках Года волонтера в Российской Федерации в чебоксарском городском детском парке имени космонавта А.Г. Николаева состоится фестиваль-конкурс «Ача-пăча Акатуйĕ». Это яркий современный детский праздник, основанный на лучших традициях и обрядах одного из главных праздников чувашей. В этом году фестиваль-конкурс пройдёт в пятый раз и второй раз в статусе республиканского. Организацию и проведение республиканского фестиваля-конкурса «Ача-пăча Акатуйĕ» осуществляет Централизованная клубная система города Чебоксары.

К участию в красочном, наполненном задором и любовью к чувашской культуре празднике, приглашаются команды пришкольных оздоровительных лагерей из Чебоксар, Новочебоксарска, Мариинского Посада и близлежащих районов (Чебоксарского, Моргаушского, Марпосадского). Праздник проводится с целью выявления и поощрения юных дарований и талантов в области национальной культуры и традиций Чувашской Республики. Планируется охватить более 800 человек.

«Ача-пăча Акатуйĕ – 2018» предлагает насыщенную конкурсно-развлекательную программу: конкурсы чувашской песни и танца, художественного слова, рисунков по произведениям Ивана Яковлева, силовой конкурс среди мальчиков по перетягиванию на поясах и др. Кроме того, будут работать игровые площадки, фотоэтнозона, выставка национальной одежды, художественной литературы, ярмарка чувашских изделий декоративно-прикладного и изобразительного искусства, мастер-классы по национальному танцу и по изготовлению чувашских сувениров, этноквест.

Все участники получат не только дипломы, но и призы от социальных партнёров столицы Чувашской Республики.

«Ача-пăча Акатуйĕ» – это уникальное пространство, позволяющее каждому участнику расширить знания о традициях и обрядах чувашского народа и продолжить путь совершенствования творческого потенциала, а также найти друзей и единомышленников.

20 июня (начало в 10:00) на праздник приглашаются все желающие в чебоксарский городской детский парк имени космонавта А.Г. Николаева.

Источник: Ленинский район г.Чебоксары