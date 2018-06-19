Подготовка к проведению Дня Республики вышла на финишную прямую

Вопросы подготовки к проведению Дня Республики обсуждены на еженедельном совещании Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева в Доме Правительства.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин рассказал о готовящихся к открытию новых производствах.

21 июня состоится торжественный запуск высокотехнологичного производства пластизольных мячей на АО «Завод им. В.И. Чапаева». Расширение производственных мощностей позволит увеличить долю предприятия на российском рынке мячей с 15% до 30%. Отметим, что сегодня на данном рынке преобладает продукция из Китая.

На этот же день намечено открытие новой линии по производству сахарного печенья АО «АККОНД».

23 июня ЗАО «ЧП «Сеспель» запускает в Моргаушском районе производство танк-контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих материалов. Данная продукция также в основном ввозится из-за рубежа (до 90%). Как отметил Владимир Аврелькин, в рамках импортозамещения предприятие ставит задачу занять 25-30% на этом рынке.

На расширение линейки выпускаемой продукции направлен ввод в эксплуатацию производственного корпуса по выпуску торгового оборудования АО «Чувашторгтехника» в г. Чебоксары. Торжественная церемония на данном предприятии состоится 23 июня.

22 июня пройдет заседание круглого стола «Проектное финансирование субъектов Российской Федерации», где планируется обсудить вопросы господдержки бизнеса, реализации проектов государственно-частного партнерства. В мероприятии примут участие депутаты Госдумы РФ, представители Минпромторга России, Центрального банка России, Внешэкономбанка, Корпорации по развитию малого и среднего бизнеса, промышленных и бизнес-объединений России.

23-24 июня планируется проведение XXV Юбилейной межрегиональной выставки «Регионы – сотрудничество без границ», которая в этом году пройдет на двух площадках в новом формате. На Красной площади будут выставлены экспозиции по отраслевым направлениям: промышленность, строительство, аграрное производство, наука, здравоохранение и др. В Речном порту будет представлена крупногабаритная техника.

23-24 июня традиционно на набережной Чебоксарского залива пройдет ХI Международный фестиваль фейерверков. Начало красочного действа запланировано на 22:00. В фестивале планируют принять участие 5 команд: 4 команды из Российской Федерации (ООО «Пироснаб-Поволжье» (г. Чебоксары), ООО «Салюты лучших коллекций» (г. Москва), ЗАО «Пиротехнические Дворы Петергофа» (г. Санкт-Петербург), ООО «Компания «Корсар» (г. Симферополь) и команда из Республики Казахстан (ТОО «Номад-Арт» (г. Астана).

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев доложил о подготовке программы культурных событий.

Всего в праздничных мероприятиях планируется участие более 220 коллективов и отдельных исполнителей, 81 мастера декоративно-прикладного творчества из 33 регионов Российской Федерации. Гостями праздничных мероприятий станут творческие коллективы из Болгарии и Беларуси.

Делегация из Болгарии в рамках пребывания в Чувашии подарит жителям республики выступление творческих коллективов в Новочебоксарске и Шумерле, Ибресинском и Красноармейском районах. 24 июня свое мастерство артисты продемонстрируют на площадке перед торговым центром «ОВАС» в новоюжном районе, на главной сцене г. Чебоксары — в рамках гала-концерта.

23 июня в 11:00 на набережной г. Мариинский Посад откроется конкурс «Русь мастеровая», где будет построена сцена на воде и воссоздан купеческий город XVIII века. 24 июня в 10:00 участники конкурса – представители регионов Российской Федерации – развернутся на импровизированной улице мастеров в театральном сквере г. Чебоксары, где будут организованы мастер-классы, продажа сувенирной продукции.

VI Всечувашский праздник «Акатуй» планируется провести 23 июня на Красной площади. До открытия праздника на главной сцене, начиная с 11:00, выступят более 30 ведущих детских коллективов республики. Состоятся спортивные состязания, в том числе по чувашской национальной борьбе «Керешу». Продолжением «Акатуя» станет праздничный концерт, посвященный Дню Республики, с участием ведущих творческих коллективов республики и артистов чувашской эстрады.

24 июня участники фестиваля «Родники России» выступят на городских и парковых площадках г. Чебоксары (Парк культуры и отдыха «Амазония», ЦПКиО «Лакреевский лес», Детский парк им. А.Г. Николаева, ДК «Салют», ТЦ «ОВАС»).

Отдельные коллективы из регионов России и коллектив из Болгарии примут участие в празднике Дня Республики в Красноармейском районе. Всего в мероприятиях в Красноармейском районе перед местными жителями выступят 37 коллективов самодеятельного народного творчества, из них 12 коллективов из 8 районов республики. Будет работать отдельный детский городок, где строятся интерактивные площадки для детей и жителей района с участием ростовых фигур и сказочных персонажей.

24 июня с 12:00 до 16:00 на Красной площади впервые стартует Республиканский конкурс на лучшую творческую программу «Славься, Чувашия!», в котором примут участие районы и города Чувашии со своими презентациями. Они поздравят жителей и гостей региона с государственным праздником, расскажут о своих достижениях.

В 16:30 на площадке перед Чувашским национальным музеем состоится театрализованное открытие выставки «Роспись иглой» из фондов Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург). В мероприятии примет участие доктор педагогических наук, доцент, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Президиума Союза музеев России, директор Российского этнографического музея Владимир Грусман.

В 17:00 на Красной площади выступит сводный Детский хор Чувашии. Предполагается исполнение известной детской песни «Пусть всегда будет солнце». В настоящее время в детском санаторно-оздоровительном лагере «Солнышко» проходит профильная хоровая смена (180 детей). Каждый день хормейстеры и концертмейстеры занимаются с ребятами хоровым творчеством. Остальные участники детского хора репетируют со своими руководителями в пришкольных лагерях.

Новшеством этого года станет выступление вновь созданного мужского хора (в составе более 15 исполнителей) на базе Чувашской государственной академической симфонической капеллы под руководством народного артиста России Мориса Яклашкина.

В 18:00 на главной сцене начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики, с участием руководства и гостей Чувашии. В мероприятии примут участие лучшие коллективы фестиваля «Родники России», а также специальные гости фольк-шоу «Ярмарка» (г. Санкт-Петербург) и Александр Айвазов (г. Москва).

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратил внимание на то, что культурно-развлекательные мероприятия в рамках Дня Республики должны иметь воспитательное значение для подрастающего поколения. «День Республики – один из самых любимых среди нашего населения праздников, на который люди традиционно выходят с детьми, семьями. Программа мероприятий должна быть посвящена не только современным достижениям нашей республики, но и напоминать о традициях, воспитывать гордость и уважение к богатому культурному и духовному наследию чувашской культуры», — акцентировал руководитель региона.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики