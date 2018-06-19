Сдали на все сто

Десять школьников республики получили за ЕГЭ по химии и истории максимальное количество баллов.

Результаты экзаменов по этим предметам были обнародованы вчера. 100 баллов по химии заработали шесть учеников из чебоксарского лицея № 2, новочебоксарского лицея № 18, алатырской гимназии № 6, Большешатьминской школы Красноармейского района, Моргаушской и Урмарской школ. А вот среди четверых «стобалльников» по истории — только чебоксарцы. Это нынешние выпускники столичной гимназии № 5 Михаил Александров и Анна Окликова, лицея № 44 — Тимур Идрисов и школы № 57 — Анна Маланичева.

Всего в республике ЕГЭ по истории сдавали 819 человек, химию — 928 школьников. На 18 июня известны результаты по 6 экзаменам из 12 прошедших.