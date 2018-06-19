Испытания ЕГЭ подходят к концу

На финишную прямую выходит основной этап сдачи ЕГЭ. Вчера одиннадцатиклассники сдавали экзамены по биологии и иностранным языкам (письменно). Завтра предстоит пройти испытания по литературе и физике. И уже с пятницы этой недели стартуют резервные дни.

ЕГЭ по биологии выбрали 1443 человека. Экзамен состоял из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На их выполнение отводилось 3,5 часа.

Немало ребят выбирают экзамен по иностранным языкам. В этом году письменный иностранный запланировали сдать 686 ребят, за исключением троих выпускников большинство выбрало английский. Кстати, устный экзамен одиннадцатиклассники уже прошли 9 и 13 июня.

Напомним, с 2015 года ЕГЭ по иностранным языкам разделен на две части: письменную и «говорение». Письменный экзамен состоит из четырех разделов, включающих в себя 40 заданий, на выполнение которых отводится 3 часа. При этом никакими справочниками и словарями на экзамене пользоваться нельзя.

Свои результаты участники экзамена по биологии узнают не позднее 4 июля, выпускники, сдававшие письменный ЕГЭ по иностранному языку — не позднее 5 июля.