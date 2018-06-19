Ангелы-хранители в белых халатах

Они спасают наше здоровье, не жалея своего

О медиках мы вспоминаем обычно, когда нам плохо, да еще в их профессиональный праздник. Но, собственно, именно для этого они и дежурят на своих постах, чтобы мы были здоровы и не нуждались в их знаниях и мастерстве. Всего у нас в республике 17 тысяч медицинских работников, более пяти тысяч — это врачи. И каждый пятый — не просто доктор, а потомственный врач, который с детства знал, что будет служить людям, возвращать им здоровье.

Так, например, поколение постарше хорошо помнит главного врача РКБ № 1 Геннадия Арсютова, который и нынче работает в медицине. Его сын Дмитрий не просто главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы, он еще и ученый, разрабатывающий уникальные операции, по которым оперируют офтальмологи во всем мире. А всего в семействе Арсютовых «больничный» стаж без малого 300 лет.

Наверное, сложно найти в республике человека, которому неизвестна фамилия доктора Анатолия Волкова. Профессор вырастил не только плеяду прекрасных врачей, но и стал основателем династии, стаж которой составляет уже 422 года.

Есть в Чувашии династии не настолько известные, однако насчитывающие в своем составе по пять поколений. Стаж нередко исчисляется двумя сотнями, а случается, доходит и до пяти сотен лет. Специалисты отмечают, что преемственность профессии между поколениями в большей степени присуща именно медицинским работникам, также от отца к сыну, от матери к дочери передается и доброе отношение к больным. Во время приезда в Чувашию федеральный министр здравоохранения Вероника Скворцова в своем выступлении отметила, что наши медики отличаются исключительно бережным отношением к пациентам, что в наше время стало встречаться реже. И это в связке с высокой квалификацией медицинских работников выделяет уровень здравоохранения Чувашии на общероссийском фоне.

В преддверии праздника пять докторов получили почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики». Одна из них — врач-фтизиатр, заведующая детским отделением противотуберкулезного диспансера Алевтина Мастерова. Эта служба и опасна, и трудна, можно смело сказать про работу фтизиатров. Ни для кого не секрет, что нередко врачи заражаются туберкулезом от своих пациентов. Трудности заключаются и в том, что пациенты, случается, бросают лечение и приходят через несколько лет уже с устойчивой к лекарствам формой заболевания, заражают своих детей, и Алевтине Мастеровой с коллегами нужно найти слова и уговорить родителей пролечить малышню вовремя. Пока легкие еще живы и организм готов сопротивляться.

Алевтина Валентиновна уже не одно десятилетие спасает наших детей от страшного заболевания. Ей эта работа нравится, поэтому дочь, видя увлеченность мамы, решила пойти по ее стопам. Даже странно слышать ее слова о том, что оказалась она в этой службе случайно. Хотела стать психиатром, но в психбольнице не было свободных ставок. От отчаяния зашла в соседнюю клинику — в противотуберкулезном диспансере нужен был детский фтизиатр. И вот уже не одно десятилетие легкие детей республики под надежным присмотром.

…В последний рабочий день прошлой недели в ДК госуниверситета имени И.Н. Ульянова медики отметили свой профессиональный праздник. Глава республики Михаил Игнатьев поздравил собравшихся, подчеркнув, что «здоровье — это богатство», и медицинские работники охраняют эту величайшую ценность, поэтому их благородное служение всегда будет почитаемо в обществе. Михаил Васильевич вручил правительственные награды врачам, медсестрам и фельдшерам, а также победителям конкурсов «Лучшее учреждение здравоохранения Чувашской Республики–2018», «За верность профессии», «Важная профессия моих родителей».

Фото medicin.cap.ru: На помощь земским врачам в село уже спешат земские фельдшеры. Поэтому сельские жители за свое здоровье могут быть спокойны.