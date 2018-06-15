Главное для мужчины — семья и дети

В телестудии говорили о демографии страны

Какой он, идеальный мужчина? Всегда ли в материально обеспеченных семьях много детей? И как сегодняшняя молодежь относится к институту семьи? Тему демографии в программе «Приложение силы» представители республиканской власти и общественники обсуждали на днях в прямом эфире. Тем живее и острее был разговор.

Когда подводят мужчины

Тон беседе сразу задал ведущий, известный российский журналист Сергей Ломакин. Он рассказал о майском докладе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам: по прогнозам организации, к 2050 году население России может сократиться с нынешних 147 миллионов до 132 с половиной миллионов человек. Так каковы причины низкой рождаемости?

«В наше время, когда идет процесс глобализации, мы еще раз должны констатировать важность семейных ценностей», — обрисовал ситуацию в целом Глава Чувашии Михаил Игнатьев. И здесь, по его мнению, основную роль играют любовь, семья, пример родных и учителей.

Кстати

У телезрителей, пропустивших прямую трансляцию, есть возможность посмотреть ее повтор на канале YouTube.

Главный фактор, влияющий на низкую рождаемость, не медицинские проблемы, а отсутствие желания иметь детей, перешел к тонкостям директор НИИ урологии Минздрава России Олег Аполихин. Согласилась с этой точкой зрения и главный гастроэнтеролог Минздрава Чувашии Лариса Тарасова: действительно, нередко люди в первую очередь стремятся к самореализации, финансовой обеспеченности, а лишь потом думают о детях. Но состояние здоровья тоже немаловажно, и тут «подводят» мужчины, которые редко доходят до врачей при первых неприятных симптомах. Здесь, подчеркнула Тарасова, очень помогли бы профосмотры.

Главный врач Республиканской больницы скорой медицинской помощи Ильдар Абызов остановился на внешних причинах ухода из жизни мужчин трудоспособного возраста, самой значительной из которых он назвал алкоголь. «Хочешь быть успешным — начинай одеваться», — привел он высказывание маркетологов. И перефразировал эти слова: «Хочешь быть здоровым, начинай вести себя как здоровый человек: иди в тренажерный зал, не злоупотребляй спиртным».

Не последнюю роль в демографии играет государственная помощь семьям, напомнил Глава республики. Он рассказал о существующих мерах поддержки — федеральном и республиканском материнских капиталах, земельных участках для многодетных, субсидиях для малоимущих. Причем с начала реализации программы материнского капитала в 2007 году в республике наблюдается стабильный рост рождаемости, отметил Игнатьев, по итогам десятилетия он составил 5%. Еще больше, на 46%, с 2011 года выросло количество многодетных семей.

Больше денег от государства

«Может ли государство выделить еще денег? — неожиданно продолжил мысль руководитель региона. — Конечно, может, но одними государственными вливаниями проблему не решить». И в подтверждение его слов в эфир выдали сюжет о компании «Русгидро», где стараются поддержать своих работников материально. Молодой многодетный отец, чью семью показали в качестве примера, так и сказал: на решение об очередном ребенке их с супругой мотивировали вовсе не деньги.

Своеобразный срез общества продемонстрировал еще один сюжет, подготовленный авторами «Приложения силы». Три женщины и три судьбы за несколько минут промелькнули перед глазами телезрителей. Первая, Светлана, вполне молода, чтобы родить, но сознательно не желает иметь детей — настолько она ценит свободу. Вторая, Анна, образованна, обеспечена. Она и хотела бы иметь детей, но никак не получается выйти замуж, ведь «мужчина в 35 не сильно здоров, но сильно женат». Наконец, третья героиня, Надежда, плачет от счастья: в те же 35 ей удалось родить после ЭКО.

Темы экстракорпорального оплодотворения ЭКО коснулся в своем выступлении и министр здравоохранения республики Владимир Викторов. Он рассказал, что в Чувашии на учете по поводу бесплодия состоят 1172 супружеские пары, при этом за последние три года ЭКО позволило забеременеть 794 женщинам.

Узнать про ЭКО от терапевта

Услышав об ЭКО, ведущий достал из рукава козырь: обращение новочебоксарки, побывавшей недавно на приеме у терапевта. Врач поинтересовался у пациентки, не хочет ли она родить по ЭКО, а та прислала вопрос на телевидение: «Почему непростую процедуру начали предлагать всем подряд?»

На самом деле, получив большую квоту на ЭКО (650), врачи Чувашии столкнулись с проблемой: не все знают об уникальной возможности, отреагировал Викторов. Автору же вопроса просто не очень корректно предоставили информацию.

Как можно переломить ситуацию с напряженной демографической ситуацией, поинтересовался Ломакин у доцента Чувашского государственного университета, кандидата социальных наук Алексея Карпова. Тот отметил, что здоровый человек — это семейный человек. Да и значение института брака, по его мнению, никуда не делось. Опросы молодежи показывают: семья по-прежнему главная ценность, просто к ее созданию теперь подходят более рационально.

Напоследок участники обсуждения высказали свои предложения по укреплению института брака. Глава республики напомнил: в Чувашии стараются активно освещать в СМИ опыт супругов с 50-летним стажем совместной жизни, не так давно в республике был учрежден почетный знак «Материнская слава». Такой позитивный опыт должен дать свой эффект, подчеркнул Игнатьев. Остальные гости студии говорили о «сертификате молодой семьи», необходимости возрождения института наставничества, о кабинетах здоровья…

Тема демографии участникам передачи показалась настолько важной, что и после окончания прямого эфира «Приложения силы» они долго не расходились. Обсуждали роль мужчины в семье, размышляли, при каких условиях женщина готова рожать второго и третьего детей, снова возвращались к вопросам здоровья.

Фото с сайта vatantat.ru: Одного ребенка женщина может родить для себя, второго и третьего «заказывает» мужчина, прозвучало на съемках программы «Приложение силы».