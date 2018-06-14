Вурнарцы отпраздновали Акатуй

Венец труду посевному

Испытав местных аграриев во время посевной, погода решила преподнести им сюрприз и на праздновании Акатуя. С утра вроде бы порадовало солнце, а потом заморосил дождь, к открытию праздника перешедший почти в ливень. Но это не омрачило настроения людей, собравшихся в парке культуры и отдыха районного центра в минувшее воскресенье.

Машине с журналистами пришлось пристроиться в хвост плотной колонны из самодеятельных художественных коллективов в ярких национальных костюмах. Она двигалась по центральной улице Советской к месту юбилейного, 85-го по счету, районного Акатуя. Заливались гармони, звучали песни…

На праздничной площади подковой расположились ряды мастеров художественных промыслов. Их было так много, что складывалось впечатление, будто в каждом селе и деревне есть свои искусники. Тут и детские расписные свистульки, и матрешки, и деревянная домашняя утварь, которую жалко даже использовать по назначению: такая она красивая. На другой стороне — экспозиции сельских поселений, стилизованные под чувашские избы. Они убраны расшитыми полотенцами, на столах — домашние яства с непременным кувшином пива.

На праздник прибыли Глава Чувашии Михаил Игнатьев, депутат Госдумы РФ Николай Малов, председатель Комитета Госсовета республики по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Сергей Павлов. Едва они разместились на скамейках перед сценой, вышел национальный хоровод. После этого зазвучал гимн земледельческому труду «Алран кайми аки-сухи». Затем зоотехник СХПК «Янгорчино» Надежда Сергеева и механизатор АО «Вурнарский мясокомбинат» Валерьян Александров подняли флаг Акатуя.

Глава районной администрации Леонид Николаев был явно удовлетворен, докладывая об итогах нынешней посевной. Под яровые зерновые и зернобобовые культуры отведено более 12831 гектара — это один из лучших показателей в республике. В районе успешно занимаются кукурузой, в том числе на зерно. Общая площадь выше 1530 гектаров, что больше прошлогоднего. Уже прошла традиционная оценка качества посевов, в большинстве хозяйств они отличные, значит, и урожай ожидается такой же. В районе более полусотни фермерских хозяйств. На прочном уровне держатся и личные подворья, которых насчитывается около 12 тысяч. Все это — существенная прибавка в производстве животноводческой продукции.

Михаил Игнатьев также по достоинству оценил труд аграриев. И нацелил на успешную работу по взращиванию урожая — уход за посевами. Была также отмечена хорошая практика вурнарцев по возделыванию технических культур рапса, горчицы, которые на сегодня имеют выгодную рыночную конъюнктуру.

Наиболее успешные и трудолюбивые аграрии и представители других отраслей были отмечены наградами. Глава республики вручил свидетельства и знаки о присвоении звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» водителю СХПК «Янгорчино» Вурнарского района Юрию Леонидову, «Заслуженный зоотехник Чувашской Республики» Надежде Сергеевой из этого же хозяйства. Вручались также почетные грамоты Минсельхоза и Госсовета республики. А Николай Малов, поздравив с праздником, вручил благодарственные письма представителям образования, муниципальной власти, культуры. Большая радость пришла в несколько молодых семей, которые получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на улучшение жилищных условий по известной программе устойчивого развития сельских территорий.

Но самой высокой награды в районе нынче удостоен механизатор АО «Вурнарский мясокомбинат» Николай Тихонов — ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Указ о награждении Президентом Владимиром Путиным был подписан 6 мая, вручать же награду Николаю будут позже, как сказали, «на положенном уровне».

После этого гости, как заведено, прошли в гостевой двор сельских поселений. Дождь к этому времени заметно прибавил, но его как бы и не замечали. Экспозиции, надо добавить, были оформлены в духе нынешнего Года Ивана Яковлева. А сельские умельцы в рамках акции «Дарим добро» преподносили празднующим свои сувениры и подарки.

Концертной программой радовали самодеятельные таланты со всего района. Не менее увлекательными были спортивные мероприятия. На стадионе «Химик» состоялась финальная игра по футболу за Кубок Акатуя, поклонники и любители других видов могли участвовать в состязаниях по гиревому спорту, армспорту, шахматам, перетягиванию каната. А борцы состязались за главный приз — живого барана.

Фото с сайта администрации Вурнарского района: Гости вместе с юными хозяевами праздника интересовались изделиями мастеров.