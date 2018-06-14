День России в Чебоксарах украсил ансамбль Национальной гвардии

Академическому ансамблю песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации нынче исполнилось 45 лет, и по этому поводу коллектив дал концерты во многих российских городах.

Выступления прошли на Северном Кавказе и на Камчатке, а в мае ансамбль отправился в тур по городам Поволжья. Накануне Дня России он дал концерт и на Красной площади в Чебоксарах.

Ансамбль, украсивший в Чебоксарах государственный праздник, непременный участник концертов, посвященных таким историческим событиям, как инаугурация Президента России и открытие храма Христа Спасителя, Московская Олимпиада в 1980 году и Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1985-м. Он организует благотворительные концерты, посвященные празднику Победы, десятки раз выезжал и в «горячие точки», представлял национальное искусство за рубежом. За 45 лет ансамбль дал более 9000 концертов для 27 миллионов зрителей. С этим коллективом постоянно выступают российские звезды, от Иосифа Кобзона и Александры Пахмутовой до Ларисы Долиной и Олега Газманова. В репертуаре ансамбля лучшие образцы русской и зарубежной классики, старинные и современные солдатские песни, танцы народов России. И зрители на Красной площади в Чебоксарах могли оценить все великолепие исполнения в традициях военного искусства. Открывался концерт «Маршем Росгвардии», а затем полились знакомые всем мелодии: «Выйду на улицу», «Вдоль по Питерской», «Не для меня», «Смуглянка», «Прощание славянки»… А с «Победной пляской» и «Матросским танцем» зрители с артистами ансамбля практически сами пошли в пляс.