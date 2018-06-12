В Чувашии прошел Парад дружбы народов. Фото

Палестинский платок арафатка, киргизский «ак колпак», чувашский головной убор хушпу — по одним нарядам участников шествия можно было догадаться — в Чебоксарах проходит Парад дружбы народов.

Представители более 20 национальностей приняли участие сначала в концерте, а потом в этом параде, приуроченном ко Дню России. Татары, казаки, киргизы, чеченцы, таджики… Все они собрались недалеко от площади республики, несмотря на дождь.

Не побоялись плохой погоды и зрители. Чебоксарцы приветствовали участников шествия на всем протяжении дороги от Площади республики до Красной площади. Со своей семьей пришла на праздник и Арина Троицкая: «Ведь интересно, кто приехал в наш город. Посмотрим на их танцы и костюмы, послушаем песни».

«Вы откуда?» — интересуюсь у группы студентов. «Родина Чингиза Айтматова, знаете?», — радостно улыбается в ответ молодая киргизочка, Айжамал.

«У вас очень красиво! Такой хороший зеленый город», — присоединяются к разговору соотечественники девушки, Гулзана и Чынгыз. Рассказывают, что чувашский и киргизский, по их мнению, чем-то схожи: некоторые слова понятны даже без перевода.

В толпе мелькает табличка с надписью «Чеченская община». Девушка, которая ее держит, представляется Настей. Она не чеченка, но ей близка культура народов Кавказа и Закавказья. Их танцы девушка с удовольствием изучает в хореографическом ансамбле «Дети гор» в ДК «Салют». А вот хореограф коллектива — как раз чеченец, Висраил Хаманаев.

Не первый год в Параде дружбы народов принимает участие народный ансамбль татарской песни «Ялкын» из ДК Хузангая под руководством Гузель Федоровой. Через национальные песни и танцы в коллективе приобщают к татарской культуре чебоксарских школьников. Поют в нем взрослые, также здесь уже год занимаются с ребятами-аутистами.

Немало среди участников парада студентов-иностранцев. Неподалеку от друзей-киргизов шагают другие ребята, парни и девушки из Узбекистана. Многие — в национальеых одеждах.

«Тут люди хорошие!» — говорит узбек Юнус Норкулов и тут же машет в ответ чебоксарцам, приветствующим процессию с обочины. «Вот закончится пост, приглашу в общежитие друзей, — рассказывает он дальше. — Будем готовить и пробовать наш плов».

…Парад дружбы народов финиширует на Красной площади. «Люди разные, а страна одна», — словно подводит итог шествия голос с экрана, смонтированного на сцене.

«Этот праздник объединил всех нас, несмотря на разные национальности и вероисповедание, — поздравляет чебоксарцев и гостей чувашской столицы с Днем России Глава республики Михаил Игнатьев. — Парад продемонстрировал, что в Чувашии все живут в мире и дружбе».

Фоторепортаж Олега Мальцева: