В Чебоксарах подвели итоги международного кинофестиваля. Фото

Голова — два уха и агент на пенсии

— Такие фестивали прокладывают мосты между поколениями. Хочется, чтобы мы говорили на одном языке, — красиво подвел черту кинофоруму гость XI Чебоксарского международного кинофестиваля, актер и певец Антон Макарский, который вместе с женой Викторией приезжал дать благотворительный концерт в рамках фестиваля уже после его официального закрытия. Фестиваль торжественно закрывали 25 мая в кинозале Чувашского театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля.

Программный директор ЧМКФ Сергей Лаврентьев не устает повторять, что интерес к этническому и региональному кинематографу вышел в мир именно из Чебоксар, где когда-то начали проводить фестиваль, посвященный именно такому кинематографу. Насчет всего мира сказано, может, и широко, но то, что в российских регионах стало гораздо больше своего кино, — это факт. И то, что чебоксарский кинофорум тоже имеет отношение к такому возрождению, в том числе и к тому, что в самой Чувашии начали потихоньку снимать свое кино, конечно, делает честь всем организаторам ЧМКФ.

Хотя сам фестиваль, и задуманный-то не особо размашисто и звездно, а с самого начала скромно и даже аскетично по кинофестивальным меркам, с каждым годом становится все скромнее и аскетичнее. Канули в Лету артистично обставленные красные дорожки, пропала с афиш интереснейшая программа «Фестиваль фестивалей», исчезла даже полноценная программа документального кино, гостей не катают по городу и республике с обширными экскурсиями и тем более прогуляться на теплоходе по матушке Волге. В этом году ушли в прошлое даже металлические «Анне», их заменили пластиковые фигурки (металл оставили лишь для «золотых», предназначенных для Гран-при). И все же главное — это новое кино. И эта составляющая, слава богу, неизменна.

Квалифицированные «отборщики» составляют любопытные программы как игровых, так и региональных лент. Только на этом фестивале зрители могут увидеть якутские и татарские, башкирские и бурятские фильмы. Чувашскому вновь нарождающемуся кинематографу даже дадена фора в виде отсутствия всякого фильтра для выхода в программу международного фестиваля. Так сказать, на правах хозяина. Хотя хорошо это или плохо для начинающих кинематографистов — вопрос открытый. И, главное, залы на фестивальных показах с каждым годом все полнее, у ЧМКФ явно появились свои зрители, которые его ждут. Поэтому усилия по его проведению, безусловно, оправданны. Пусть уже и с выведенной одним из участников печальной формулой: «Зрителей все больше, а денег на фестиваль все меньше».

В этом году этим многочисленным зрителям были представлены две конкурсные программы, основная, из 9 картин, и программа этнического и регионального кино из 15 кинолент. Арт-студенты получили мастер-классы по кинопроизводству и организации кастинга, а кинолюбители — творческие встречи с актерами и режиссерами Борисом Токаревым, Ларисой Гладунко и Александром Кузнецовым.

Торжество закрытия фестиваля, которое спасли артисты Чувашского театра оперы и балета и танцевальная группа Nota G, тоже оказалось самым скромным за все годы проведения ЧМКФ, но, как всегда, весьма душевным.

Спикер республиканского парламента Валерий Филимонов, выступивший с большим приветственным словом, нашел кинофоруму новое определение, назвав его настоящей лабораторией (говорю это как химик, пояснил он), где рождаются новые идеи и устанавливаются новые контакты.

Председатель Кабмина Чувашии Иван Моторин выразил надежду, что переваливший в свое второе десятилетие фестиваль продолжится и в дальнейшем. И тут же пригласил всех на предстоящий, уже двенадцатый по счету, подкрепив уверенность в нашем культурном будущем вручением сертификатов Госкиностудии «Чувашкино» (8,981 млн рублей на приобретение кинооборудования) и хозяину сцены, ТЮЗу имени Михаила Сеспеля (6,499 млн).

Специальный приз Главы Чувашской Республики «За отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве» за фильм Александра Галибина «Золотая рыбка» получили гости фестиваля Борис Токарев и Лариса Гладунко, генеральный продюсер и художественный руководитель студии «Дебют», где снимался фильм. Подарочным эквивалентом этого приза является двухнедельная путевка в санаторий «Чувашия» в режиме «все включено». По словам Ларисы Гладунко, они оказались впервые в Чувашии, объездив практически весь мир, и каждый день таил здесь какие-то сюрпризы. Одним из таких сюрпризов, уже по словам Бориса Токарева, стало посещение здесь храмов и встреча с иконой, «которая прибавляет ума». А «Золотая рыбка», фильм о послевоенном детстве двух мальчиков-ленинградцев в киргизской эвакуации, по итогам голосования зрителей получила и приз зрительских симпатий, который Борис Токарев назвал одним из главных.

Не раз поднимался на сцену вместо отсутствующих победителей составитель конкурсной программы регионального и этнического кино Сергей Анашкин. В том числе и за призом за лучшую режиссуру для Алексея Романова из Якутии. Пишущий книгу о феномене якутского кино, кинокритик сказал: он счастлив, что здесь каждый год награждаются якутские кинокартины и что это обстоятельство тесно связывает Чувашию и Якутию.

А вот Сергей Лаврентьев порадовался, что нынче лишь однажды вышел за наградой за отсутствующего победителя. В отличие от прошлых лет, когда он не сходил со сцены по этому поводу. То есть представляющие фильм участники сейчас не спешат уехать сразу после представления, а выжидают конкурсную интригу до победного конца.

Кстати, упомянутая интрига в этом году в двух случаях разрешилась весьма неожиданным образом. За лучшую актерскую работу жюри регионального конкурса присудило приз Юрию Спиридонову («Битва за Новоюжку-3»), работу в фильме, который, скорее, как раз подпадает под «счастье» свободного прохождения в конкурсную программу без всякого отбора и представляет больше любительское кино, сделанное по рецептам массового. В большом конкурсе так же странно было увидеть «лучшим по режиссуре» южнокорейский фильм «Нагорная проповедь» (его сделала буддийская монахиня из Южной Кореи Ю Ён Ы), кино, скорее, для показа вне конкурса, так сказать, для знакомства с киноповесткой.

Пресса отдала предпочтение авторскому фильму Юсупа Разыкова «Турецкое седло» об агенте службы безопасности на пенсии. Исполнитель этой роли, артист Валерий Маслов, трижды выходил на сцену за призами, в том числе и за лучшее исполнение главной мужской роли, и за лучший сценарий, не скрывая счастья и повторяя: «Спасибо, Чувашия!» Абсолютно счастлив был и постановщик фильма-победителя фестиваля «Голова. Два уха» Виталий Суслин, получивший награду из рук председателя жюри Александра Прошкина, что, по его словам, большая честь, поскольку на этого кинорежиссера молодые кинематографисты могут только равняться.

Итак, до свидания, XI Чебоксарский международный кинофестиваль! Здравствуй, XII!

Рита Кириллова

Фото Олега Мальцева

Бывают фильмы, которые веселят или пугают, а выходишь из кино и сразу же их забываешь. Но бывают и те, которые надолго остаются в памяти и заставляют волноваться, заглянуть в себя. Такая кинолента, по мнению кинорежиссера, председателя жюри игровых фильмов Александра Прошкина, и получила Гран-при ЧМКФ. Режиссер фильма «Голова. Два уха» Виталий Суслин получает награду из рук мастера.

Мастер-класс в Чувашском институте культуры и искусств актера Александра Кузнецова студенты назвали невероятно ярким и полезным. Актер, имеющий в портфолио более восьми десятков работ, в том числе и в американском кино, рассказал студентам об актерских технологиях.

ИТОГИ XI Чебоксарского международного кинофестиваля

КОНКУРС ИГРОВОГО КИНО

Гран-при — «Голова. Два уха». Режиссер Виталий Суслин, Россия.

Лучшая режиссура — Ю Ён Ы. «Нагорная проповедь», Южная Корея.

Лучший сценарий — Юсуп Разыков. «Турецкое седло», режиссер Юсуп Разыков, Россия.

Лучшая операторская работа — Евгений Мусин. «Рок», режиссер Иван Шахназаров, Россия.

Лучшее исполнение главной мужской роли — Валерий Маслов. «Турецкое седло», режиссер Юсуп Разыков, Россия.

Лучшее исполнение главной женской роли — Надежда Маркина. «Ничей», режиссер Евгений Татаров, Россия.

Лучшее исполнение роли второго плана — Сергей Лосев. «Скоро все кончится», режиссер Алексей Рыбин, Россия.

Специальный приз Главы Чувашской Республики — «За отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве» — «Золотая рыбка». Режиссер Александр Галибин, Россия.

Приз зрительских симпатий — «Золотая рыбка». Режиссер Александр Галибин, Россия.

Специальный приз жюри прессы — «Турецкое седло». Режиссер Юсуп Разыков, Россия.

Специальный приз жюри партнеров — «Нагорная проповедь». Режиссер Ю Ён Ы, Южная Корея.

КОНКУРС ЭТНИЧЕСКОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО КИНО

Лучший фильм — «Представь». Режиссер Ильшат Рахимбай, Россия, Республика Татарстан.

Лучшая режиссура — Алексей Романов. «Детство, которое мы не знали», Россия, Республика Саха (Якутия).

Лучший сценарий — Никандр Федоров. «Детство», режиссер Никандр Федоров, Россия, Республика Саха (Якутия).

Лучшая операторская работа — Геннадий Кузнецов. «Как стая птиц», режиссер Геннадий Кузнецов, Россия, Иркутская область.

Лучшая актерская работа — Юрий Спиридонов. «Битва за Новоюжку. Фильм-3 «Политик», режиссеры Юрий Спиридонов, Дмитрий Цыганов, Россия, Чувашская Республика.

Специальный диплом жюри — Максим Мигутский. За исполнение роли Саши в фильме «Дом на Луне», режиссер Батор Цыбиков, Россия, Республика Бурятия.

Фоторепортаж Олега Мальцева: