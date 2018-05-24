Горчица может принести «сладкие» финансовые плоды

В республике планируется создать семеноводческий центр по селекции сортов горчицы. Необходимость в нем появляется в связи с расширением площадей этой культуры как одной из выгодных в условиях региона.

Перспектива создания центра обсуждалась в ходе недавнего посещения вице-премьером — министром сельского хозяйства республики Сергеем Артамоновым канашского предприятия немецкой компании, производящей продуктовую горчицу. В минувшем апреле министр обсуждал перспективы данного направления с генеральным директором концерна «Develey» Михаэлем Дурахом.

Как отмечалось, немецкие специалисты готовы обучать наших агрономов, передавать им опыт возделывания этой культуры, сопровождать технологический процесс ее выращивания от сева до сбора урожая. Реализация проекта позволит аграриям республики выращивать и поставлять на экспорт порядка 12 тыс. тонн горчицы в год, подчеркнул Сергей Артамонов.