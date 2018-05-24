С высоты смотровой площадки

В Чебоксарах продолжается международный кинофестиваль

XI Чебоксарский международный кинофестиваль в самом разгаре. Сегодня продолжатся показы конкурсных фильмов, мастер-классы и творческие встречи. Почетные гости фестиваля, несмотря на плотный график, находят время для прогулки по городу и даже лицезрения его с высоты: кинематографисты уже побывали на смотровой площадке Дома правительства и восхитились открывающимися оттуда красотами.

Главной площадкой ЧМКФ по-прежнему остается кинозал «Сеспель», где проходило открытие, а сейчас основное жюри под председательством режиссера и сценариста Александра Прошкина отсматривает по три конкурсных фильма в день. Александр Анатольевич не впервые в Чебоксарах и тепло вспоминает первый приезд на кинофестиваль, особенно фестивальных зрителей, которых мастер кино называет «одними из самых кинематографических».

В «Сеспеле» жюри уже «взяло на карандаш» шесть из девяти конкурсных фильмов, сегодня оценит последнюю «кинопорцию» и начнет обсуждение и выбор лучших из лучших. А вот зрители кроме конкурсных могли посмотреть детскую ленту из Беларуси «Тум-Паби-Дум», она шла каждый фестивальный день по утрам, и ленты специальных программ и показов, например «Искупление» Александра Прошкина, которое открывало один из Чебоксарских кинофестивалей. Вчера вечером публика встречалась и с актером Александром Кузнецовым, фильмография которого насчитывает более 80 картин, в том числе знаменитые «Небывальщина», «Джек Восьмёркин?— американец», «Шпион», американские «Беверли Хиллз» и «Полиция Нью-Йорка».

Площадок немало и помимо «Сеспеля». Отличие ЧМКФ от многих других в том, что его зрителями традиционно становятся жители даже самых отдаленных районов республики.

И в том, что за последнее время в глубинке были открыты модернизированные кинозалы, немалый вклад самого кинофестиваля, который во многом стал стимулом для такого строительства. Об этом напомнил Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, принимавший участие в открытии фестиваля, как и о находящих отклик у зрителей идеях взаимообогащения и взаимодействия разных культур, провозглашенных в концепции фестиваля.

Самые уникальные ленты ЧМКФ, которые пока действительно нигде не посмотришь, кроме как на таком фестивале, — это привезенные на конкурс этнического и регионального кино. Кроме самой Чувашии, работы кинематографистов из которой по настоятельной просьбе программного директора ЧМКФ Сергея Лаврентьева проходят в конкурс без всяких «фильтров», его участниками стали Якутия, Татарстан, Бурятия и Башкортостан. Еще одна лента предоставлена Иркутском.

Основными площадками для показа этнического кино стали Национальная библиотека и кинозалы Госкиностудии «Чувашкино». Здесь уже показана большая часть конкурсной программы из 15 картин. Для жюри этого конкурса работа началась, наверное, с самого короткого фильма этого конкурса — «Девушка с соломой» режиссера из Якутии Дмитрия Давыдова. А собравшиеся зрители хорошо помнят чудесную работу этого режиссера «Костер на ветру». Этот почти мгновенный киноросчерк тоже ошеломил уже одной своей краткостью высказывания. Но на то и настоящее кино, которое потом долго не отпускает, и ты не можешь его забыть.

Еще одной интересной работой, которую зрители благодарили бурными аплодисментами, стал фильм «Дом на луне» бурятского автора Батора Цыбикова. Батор тоже не впервые на нашем фестивале, он получал «Анне» за лучшую операторскую работу. «Дом на луне» — его дебют в кинорежиссуре. Вместе с актером, исполняющим главную роль (парня, воспитывающего сестру без отца и матери), Максимом Мигутским режиссер очень волновался и сказал, что благодарность зрителей их очень вдохновляет. Как у режиссера у гостя из Бурятии, несомненно, большие перспективы. Его первая работа, как часто бывает, исповедальная и, что называется, родом из детства. По его словам, он во многом и описывал в фильме своих друзей и знакомых, а сами съемки шли в родном для Батора Мухоршибирском районе Бурятии. Он и сам учился в школе-интернате, которая была поделена на две части, в одной из которых учились только сироты. Вот и врезалось в память, насколько «некоторые взрослые и даже другие дети были к ним жестоки». Но в самом фильме много светлого. Влияние якутского кино, которое молодые национальные кинематографисты видят на наших фестивалях, очень даже чувствуется.

Завершался первый конкурсный день показом очень красивого фильма Елены Рябцевой «Юман» от Чувашии, где задействована настоящая звездная команда. В ленте о фольклорной экспедиции студента в чувашскую деревню снимались чувашские актеры Нина Яковлева и Иосиф Дмитриев, дочь Геннадия Айги, московская актриса Вероника Айги. Музыку писал Алексей Айги, а костюмами занимался Игорь Дадиани.

Одним из интереснейших мероприятий в рамках ЧМКФ стал мастер-класс режиссера, продюсера, члена жюри кинофестиваля Дмитрия Пиркулова в Институте культуры и искусств, где он рассказал об организации производства малобюджетного кино. Для студентов, будущих продюсеров, это был настоящий подарок. Гость подробнейшим образом, с конкретными примерами собственной работы в кино рассказал об этапах подобного производства и самостоятельного кинопродвижения. От создания команды и сценария до тонкостей работы на съемочной площадке.

Вчера же мастер-класс здесь давали советские и российские актеры театра и кино, кинорежиссеры Борис Токарев и Лариса Гладунко, известные кинозрителям по фильмам «Вступление», «Чистые пруды», «Верность», «Горячий снег», «Два капитана» и многим другим. Об этой встрече — в одном из следующих номеров.

А уже завтра XI Чебоксарский международный кинофестиваль будет подводить итоги. В «Сеспеле» лауреатам торжественно будут вручать статуэтки «Золотая Анне».

Фото kino-cap.ru

На красной дорожке ЧМКФ кинорежиссер Александр Прошкин и продюсер Дмитрий Пиркулов, сделавшие вместе уже не один фильм.