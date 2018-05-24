Не пустое «Турецкое седло»

В первый день конкурсной программы были показаны три фильма, среди которых было и «Турецкое седло» Юсупа Разыкова.

Исполнитель главной роли актер Валерий Маслов (номинация на премию «Ника» за лучшую мужскую роль), представляя фильм зрителям, посетовал на отсутствие режиссера картины и рассказал, как был шокирован звонком мэтра узбекского кино и предложением «хочу снять фильм с вами по своему сценарию, для меня это будет большой радостью». Фильм же сам производит впечатление звона в ушах после удара: монотонный, скандинавски сдержанный, наполненный прекрасной барочной вокальной музыкой Вивальди и тихими диалогами. В разговоре после показа глубоко переживающий за фильм актер снова и снова повторял про вклад режиссера, скромно не упоминая, что, по сути, это его фильм-монолог и вся магнетическая мощь взгляда и характера героя принадлежит именно ему.

Фото kino-cap.ru

В этом году жюри прессы возглавляет арт-директор «Советской Чувашии» Алексей Киров. Вместе с актером Валерием Масловым.