Так ли страшен ЕГЭ?

Мы решили узнать, как к нему готовятся одиннадцатиклассники, и что они, а также выпускники и учителя думают об экзамене

Петр Иванов, г. Чебоксары:

«Для меня ЕГЭ?— начало новой взрослой жизни, завершения детства. Когда говорят, что скоро экзамен, хочется быстрее сдать его. В подготовке сложное для меня — выбрать предмет. Про то, что завалю предмет или не наберу нужное количество баллов, вообще не думаю».

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Юлия Саперова, г. Чебоксары:

«Когда я слышу о сдаче ЕГЭ, думаю прежде всего о поступлении в вуз. Учителя часто заводят разговор об экзаменах и тем самым наводят большой страх на меня — чувствую себя неуверенной в этот момент, иногда хочется плакать. Если бы передо мной стоял выбор: получить максимальные баллы и поступить на бюджет с правом выбора вуза или сразу поступить на бюджет без права выбора университета, я бы выбрала первый. Как только сдам последнее «испытание», я, наверное, заплачу от радости?— наконец-то написала. Если все пройдет удачно, то родители меня похвалят. И я буду самым счастливым человеком на выпускном».

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Дамир Хантимиров, г. Волжск, Республика Марий Эл:

«Я собираюсь сдавать историю, обществознание и русский. Настолько сильно готовлюсь к ЕГЭ, что перестал заниматься спортом и почти не провожу время с друзьями. Настроение такое, что хочется отменить ЕГЭ. Больше всего меня тревожит то, что будут камеры, не комфортно будет сидеть в кабинете и решать задания. Я собираюсь поступать в ЧГУ на факультет журналистики. Хотел пожелать выпускникам удачи и сдать экзамены на максимальное количество баллов».

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Иван Васильев, гимназист, г. Чебоксары:

«Многие мои одноклассники ненавидят ЕГЭ, хоть и усиленно готовятся к нему, а я, наоборот, радуюсь. И все потому, что ужасно боюсь устных экзаменов. Ну не могу я хорошо излагать свои мысли: путаюсь, волнуюсь. Планирую поступать на информационные технологии: в тестах на все могу ответить, а вот устно?— проблема. И еще, я уверен, что мои баллы составят конкуренцию московским школьникам. Без ЕГЭ я не думаю, что смогу поступить в столицу».

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Милана Захарова, г. Чебоксары:

«Я сдаю ЕГЭ для того, чтобы получить хорошее образование в престижном университете. Уже скоро экзамены, и у меня появляется чувство, что я могу не набрать нужное количество баллов. К экзаменам готовлюсь по книгам, занимаюсь у репетиторов и на дополнительных занятиях в школе. Я бы хотела, чтобы отменили ЕГЭ. Без него мне бы было легче. Очень сильно жду выпускной».

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Степан Крюков, 18 лет, студент 1-го курса:

«Я сдавал единый госэкзамен в 2017 году. Помогали репетиторы по математике, русскому языку, физике. Сдал вроде неплохо, но можно было бы и лучше, если бы еще сам готовился (русский?— 84, математика?— 74, физика — 74 балла). Результаты экзаменов мне очень помогли. Так как я поступал на довольно востребованный факультет, мне нужны были высокие баллы, а с учетом того, что закончил школу с золотой медалью, прибавили еще 10 баллов (итоговая сумма при поступлении?— 242 балла). Эмоционально было тяжело на первом экзамене: когда заполнял бланк, у меня очень тряслись руки, но уже где-то через час этот страх прошел. На следующих экзаменах мне было вовсе не до волнения».

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Татьяна, школьный учитель математики:

«Сложно сказать однозначно, плох или хорош ЕГЭ. Есть, конечно, минусы: например, некоторые учителя „ненужные“ для экзамена темы проходят вскользь, да и стресс выпускников тоже нельзя не учитывать. Но в едином госэкзамене, несомненно, есть и плюсы: во-первых, это определенные темы, будь то сочинение по русскому языку или задания по математике, которым ученик может уделить особое внимание при подготовке, и во-вторых, по результатам ЕГЭ он может поступить в любой вуз страны, не сдавая при этом лишних экзаменов в самом университете и подав документы сразу в несколько учебных заведений».

Подготовила Анна Лобанова