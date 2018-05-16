Будем расти дальше

Комментарии к Указу Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ, вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии:

— Основная концепция указа — осуществление научно-технологического прорыва в стране, а также в социально-экономическом развитии. Прежде всего, в увеличении численности населения России. Как известно, до 1 октября правительство страны должно разработать механизмы реализации указа и вопросы его ресурсного обеспечения.

Для нас, аграриев, важна нацеленность в указе на развитие высокопроизводительного, ориентированного на экспорт агропромышленного комплекса. В Чувашии для этого есть все возможности, большой потенциал. Мы уже вышли на объемы экспорта в размере около 19 миллионов долларов в год, до 2024 года намечено увеличить эту цифру до 26 миллионов. Мы должны понимать, что продукция сегодня в цене только экологически чистая и безопасная — именно это способно продвигать ее на мировые рынки.

Чтобы выжить на современных рынках, нужно увеличивать производительность труда. В указе ставится задача — расти ежегодно не менее чем на 5 процентов. В Чувашии вышли практически на этот рубеж, и надо расти дальше.

В указе значительное место уделено устойчивому развитию сельских территорий. Увеличить продолжительность жизни невозможно без качественного здравоохранения на селе. В республике сегодня обновлен каждый четвертый фельдшерско-акушерский пункт, а к 2024 году будет обновлен каждый третий.

СЕРГЕЙ ШЕЛТУКОВ, министр физической культуры и спорта Чувашии:

— В новом майском указе Президента страны определены не только стратегические цели, но и конкретные показатели, которых мы должны достичь к 2024 году. Главный показатель — доля граждан, приобщенных к здоровому образу жизни, занимающихся физической культурой и спортом. Через шесть лет эта доля должна достичь 55 процентов. Итоги 2017 года показали: мы идем в правильном направлении, физкультурой и спортом занимаются сейчас 42 процента жителей республики. Каким образом мы хотим выйти на показатель в 55 процентов? Конечно же, благодаря работающему в Чувашии проекту «День здоровья» и системе физкультурно-спортивного воспитания «Готов к труду и обороне». Огромное значение имеет и спартакиадное движение — для всех возрастов, для трудовых коллективов. Я уверен, что все это позволит нам достичь поставленных целей.

Еще одна задача — подготовка спортивного резерва. На сегодняшний день членами сборных команд России являются около 180 спортсменов из Чувашии. И работа в этом направлении будет продолжена.