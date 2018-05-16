Не время жечь костры

С 28 апреля на территории Чувашии действует особый противопожарный режим. Однако уже 11 человек успели его нарушить.

Напомним, во время действия противопожарного режима запрещается разводить костры в лесах, жечь сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы на территории населенных пунктов. Нельзя также использовать открытый огонь и разводить костры на землях сельскохозяйственного назначения.

Как сообщают в МЧС по Чувашии, нарушители привлечены к административной ответственности. К слову, штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима для граждан составляет от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — 15-30 тыс. рублей. Индивидуальным предпринимателям грозит наказание в размере от 30 до 40 тыс. рублей, юрлицам — от 200 до 400 тыс. рублей.