В Чувашии вырастет стоимость проезда на пригородных и межмуниципальных маршрутах

Почем билетик?

Проект постановления об изменении тарифов на пассажирские перевозки автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах Чувашии представила на состоявшемся 10 мая заседании правительства республики исполняющая обязанности руководителя Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Ирина Крылова.

Рост тарифов предусматривается на 3,7%, что укладывается в прогнозный индекс потребительских цен на 2018 год. Основанием для этого стало обращение Чувашавтотранса и Минтранса республики, продиктованное, прежде всего, убыточностью транспортного предприятия, все еще находящегося в сложной финансовой ситуации.

Как отреагируют на повышение регулируемых тарифов перевозчики с нерегулируемыми ценами, спросил Глава республики Михаил Игнатьев. Крылова уклончиво ответила, что тут «прогноз оптимистичный» — в смысле, они не станут обгонять регулируемые. Примерно так же ответил и министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов. Якобы «частники таких сигналов не подают, несмотря на удорожание ГСМ…»

Но Глава Чувашии не разделил подобного оптимизма: вряд ли частники станут работать себе в убыток в условиях роста регулируемых тарифов. «Вместо сигналов вы бы лучше проехались в маршрутках вместе с пассажирами — информацию получили бы более объективную. Оценить, на каких маршрутах может быть рост», — сказал Михаил Игнатьев. Он также обратился к руководителям муниципальных администраций с требованием действовать в данном вопросе упреждающим образом, не допуская резкого взвинчивания стоимости перевозок.

На заседании также утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета за первый квартал, представленный вице-премьером — министром финансов Светланой Енилиной. Министр заострила внимание на непорядочности отдельных налогоплательщиков в части уплаты НДФЛ. По существующим нормам фонд оплаты труда предприятия должен быть не менее 20% от всех затрат, а судя по сумме поступлений от иных плательщиков, на зарплату у них выделяется в десять раз меньше. Глава республики потребовал высветить всех таких махинаторов.

Величина прожиточного минимума на душу населения республики в минувшем первом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2017 года увеличилась на 181 рубль (на 2,2%) и составила 8417 рублей, доложил министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев.

Вячеслав Иванов

фото ria.ru

Возможное повышение платы за проезд в городском общественном транспорте с июля этого года

рассматривается также и в администрации столицы Чувашии.

МЕЖДУ ТЕМ

Плюс 8 копеек за километр

В тот же день, 10 мая, исполняющий обязанности премьер-министра Чувашии Владимир Аврелькин подписал постановление о повышении платы за проезд на межмуниципальных и пригородных маршрутах, в том числе на автобусах и маршрутках, соединяющих Чебоксары и Новочебоксарск.

Согласно этому документу безналичная плата за проезд между двумя крупнейшими городами республики на «больших» автобусах составит 21 рубль, при оплате наличными — 22 рубля. На маршрутках безналичный проезд будет стоить 25 рублей, при оплате наличными — 26 рублей.

На остальных пригородных и межмуниципальных маршрутах стоимость проезда также изменится. При безналичной оплате за каждый километр пути пассажир должен будет заплатить 2,17 рубля — на 8 копеек дороже, чем сейчас. При оплате наличными — 2,72 рубля за километр, на 10 копеек дороже.

В междугородном сообщении стоимость проезда составит 2,97 рубля за километр. Постановление вступает в действие через десять дней после опубликования.

Григорий Петров