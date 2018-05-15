«Железные кони» застоялись во дворах

Город борется с металлоломом на колесах

Появление эвакуатора и людей с камерами и диктофонами возле голубого ВАЗ-2106, стоявшего напротив чебоксарского дома № 40 по улице Гузовского, не вызвало любопытства у редких прохожих, которые в ненастный день спешили под крыши. Только группа мужчин из офиса напротив высыпала на крылечко, обсуждая происходящее.

«Давно машина стоит, всю зиму, — сдержанно делились они с корреспондентами, тут же подступившими с расспросами. — А примерно полгода назад еще ездила своим ходом. Владелец ее то ближе поставит, то дальше… Нет, владельца ни разу не видели. И что теперь, машину — на штрафстоянку, а хозяину потом платить за каждый день ее пребывания там?»

«Штрафные санкции для владельца не предусмотрены, все укладывается в городской бюджет», — вступает в разговор начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Московского района Чебоксар Юрий Константинов. «Это как же хорошо-то, мы бы тоже согласились, чтобы наши машины год бесплатно стоянкой пользовались!» — от сочувственного тона мужчин из офиса не осталось ни единой нотки. «Но транспортное средство должно быть примерно в таком состоянии, как это», — пошатнул их мечты Юрий Николаевич.

«Шестерка» резко отличается в ряду припаркованного вдоль дороги транспорта — обшарпанная, без номерных знаков, стекло разбито, шины спущены. На целом стекле наклеено обращение к водителю от имени районной администрации. «Видно, что машина стояла без движения продолжительное время. Поэтому межведомственная комиссия и администрация Московского района приняли решение поместить ее на специализированную стоянку по Лапсарскому проезду. И сейчас районная администрация совместно с дирекцией гаражных хозяйств выполняет это решение, — комментирует показательную эвакуацию Юрий Константинов. — Данное мероприятие проводится на основании правил благоустройства территории города Чебоксары».

Всего только в Московском районе города за прошлый год было перемещено 17 брошенных и находящихся в плачевном состоянии транспортных средств. В нынешнем году это вторая эвакуированная машина, в работе находятся еще 4, с владельцами некоторых чиновники ведут переговоры. Следующий «железный конь», которому светит штрафстоянка, стоит на проспекте М. Горького, у дома 14. Владелец ВАЗ-2104 установлен, он проживает в Цивильске. Ему направили уведомление, что машина находится в разукомплектованном состоянии, но ответа так и не дождались.

Если сохранены номера, хозяина найти просто, а если нет, то приходится опрашивать жильцов окрестных домов, сотрудников магазинов и учреждений, находящихся поблизости, обращаться в полицию. Хозяина «шестерки» не нашли. Вариант определить владельца по номеру двигателя авто даже не рассматривается, так как никто не имеет право вскрывать машину, даже на штрафстоянке.

Впрочем, случается, что владельцы все же находятся. Так произошло с «Газелью», надолго обосновавшейся возле городского ЗАГСа и эвакуированной в прошлом году. Ее хозяин, проживавший в другом городе, попросил чебоксарских родственников забрать машину со штрафстоянки.

За последние четыре года с чебоксарских улиц на специализированную стоянку, принадлежащую АО «Дирекция гаражных хозяйств», эвакуировано 55 единиц брошенного транспорта: в 2015 году — 27 единиц, в 2016 — 19, в 2017 — 9, в 2018 – пока 2 единицы. Машины, чьи владельцы не найдены, находятся там до сих пор. Как раз сейчас городская администрация разрабатывает специальный регламент по транспортным средствам, имеющим признаки брошенных и разукомплектованных. Этот документ, надеются в дирекции гаражных хозяйств, наконец-то определит дальнейшую судьбу «брошенок», не первый год занимающих штрафстоянку.

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Брошенные машины, эвакуированные с городских улиц, бесплатно находятся на штрафстоянке. А для всех остальных владельцев доставленных туда легковушек тариф — 54 рубля за 1 час.