ОТКЛИКИ о майском Указе Президента России

Лариса Тарасова, ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, главный внештатный терапевт республики, доктор медицинских наук:

— Дефицит медицинских кадров и недостаточный уровень профессиональной подготовки – это причины, которые влияют на качество оказания медицинской помощи. Вот почему в своем новом майском Указе Владимир Владимирович Путин значительное внимание уделяет совершенствованию и внедрению в Российской Федерации системы непрерывного медицинского образования. Такая система позволит нашим докторам, не уходя надолго со своего рабочего места, выбирать для себя траекторию собственного развития, интересного и необходимого в данный момент как самим врачам, так и их лечебному учреждению.

В медицинских организациях активно внедряются новейшие технологии, и естественно доктор должен быть готов к этим новшествам. На сегодняшний день Институт усовершенствования врачей Минздрава республики, а также Чувашский госуниверситет представляют несколько программ, которые уже аккредитованы на портале системы непрерывного медицинского фармацевтического образования Минздрава России. Они позволят докторам, обучившись в рамках различных интерактивных мероприятий и семинаров, стать конкурентоспособными и внедрять новейшие технологии в наше здравоохранение.

Сергей Шелтуков, министр физической культуры и спорта Чувашии :

В новых Майских указах Президента страны определены не только стратегические цели, но и конкретные показатели, которых мы должны достичь к 2024 году. Главный показатель- доля граждан, приобщенных к здоровому образу жизни, занимающихся физической культурой и спортом. Через шесть лет эта доля должна достичь 55 процентов. Итоги 2017 года показали – мы идем в правильном направлении, физкультурой и спортом занимаются сейчас 42 процента жителей республики. Каким образом мы хотим выйти на показатель в 55 процентов? Конечно же, благодаря работающим в Чувашии проекту «День здоровья» и системе физкультурно-спортивного воспитания «Готов к труду и обороне». Огромное значение имеет и спартакиадное движение — для всех возрастов, для трудовых коллективов. Я уверен, что эти инструменты позволят нам достичь поставленных целей.

Еще одна задача – подготовка спортивного резерва. На сегодняшний день членами сборных команды России являются около 180 спортсменов из Чувашии. И работа в этом направлении будет продолжена.

Морис Яклашкин, художественный руководитель и главный дирижёр Чувашской государственной академической симфонической капеллы, народный артист России:

— Президент Путин подчеркнул, что государство должно, прежде всего, заботиться о своих гражданах, чтобы в нашей стране мог реализовать себя каждый. Безмерно рад тому, насколько верно определеныориентиры, для достижения которых перед нами, в том числе деятелями культуры и искусства, музыкальными исполнителями стоят серьезные задачи. Мы всегда должны помнить — в первую очередь мы граждане России, а потом уже артисты. Своим искусством мы обращены к народу и как никто знаем, что сохранение его духовного, культурного, интеллектуального богатства зависит, прежде всего, от государства.Уверен, республика, в которой столько делается для сохранения и развития культуры, готова трудиться по всем направлениям для благополучия родной страны.