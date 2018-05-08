В Чебоксарах состоялся Парад дошколят и юнармейцев. Фото. Видео

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Около 2 тысяч детсадовцев в форме военных моряков, десантников, спасателей, солдат Великой Отечественной войны промаршировали сегодня по Красной площади. Вслед за дошколятами строем прошлись парадные расчёты юнармейцев, представляющих школы города. Участников парада приветствовали глава города Евгений Кадышев, заместитель министра образования Чувашии Алевтина Федорова, представители ветеранских организаций. Поддержать юных патриотов пришли также воспитатели, учителя и родители.

Фоторепортаж Олега Мальцева:

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