В Чувашии в праздничных первомайских шествиях приняли участие порядка 44 тысяч человек

День Весны и Труда в России по традиции отметили массовыми первомайскими шествиями. В Чувашии почти 44 тысячи человек стали участниками праздничных мероприятий.

В столице республики – г. Чебоксары – 35 тысячную праздничную колонну возглавил Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Вместе с Михаилом Игнатьевым в голове колонны шли председатель Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» Анатолий Коршунов, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вадим Николаев, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов и Николай Малов, члены Кабинета Министров Чувашской Республики, руководители и сотрудники органов местного самоуправления.

Михаил Игнатьев, приветствуя участников первомайского шествия, подчеркнул: «Настоящие патриоты своим трудом и преданностью избранному делу прославляют родную республику, делая ее краше и лучше. В успехах региона – результаты ежедневного труда сотен тысяч его жителей! Уверен, что, сплотившись, мы реализуем самые смелые планы дальнейшего развития родной республики!».

Многотысячная колонна из представителей профсоюзов, трудовых коллективов, учебных заведений, политических партий, общественных движений по традиции проследовала по главным магистралям города – пр. Ленина и ул. К.Маркса, от перекрестка улицы Николаева до Красной площади. По маршруту шествия звучала праздничная музыка, работали интерактивные площадки, где выступали творческие коллективы города, ведущие и аниматоры приветствовали и поздравляли участников шествия.

Участники первомайского шествия выступали за создание новых рабочих мест, благоприятных условий труда, сохранение и укрепление социальных гарантий.

Завершилась первомайская демонстрация на Красной площади, где праздник продолжился концертом творческих коллективов города.

Напомним, с 1 мая решением Президента РФ Владимира Путина минимальный размер оплаты труда поднят до 11 163 рублей. Начиная с этого дня, минимальная зарплата будет подниматься ежегодно наравне с прожиточным минимумом. При этом, если прожиточный минимум будет снижаться, уровень минимальной зарплаты будет оставаться неизменной. Рост зарплаты приведет также к повышению пособия по беременности и родам неработающих женщин.

Добавим, МРОТ является базовой ставкой для оплаты труда на предприятиях и в организациях, как бюджетных, так и частных. Глава Чувашии Михаил Игнатьев акцентирует, что доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума затронет интересы около 10% занятого населения Чувашии, почти 30 тысяч человек. «При этом заработная плата должна повыситься не только у тех, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, но и во всех организациях и предприятиях. Считаю, что в целях реализации инициативы Президента России все работодатели должны заранее предусмотреть дополнительные финансовые ресурсы», — было отмечено в Послании Государственному Совету Чувашской Республики.