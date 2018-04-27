В конкурсной программе – фильмы из Монголии и Южной Кореи

Председателем жюри ЧМКФ приглашен Александр Прошкин

Меньше месяца осталось до открытия XI Чебоксарского международного кинофестиваля, который будет проходить в столице Чувашии с 21 по 25 мая. О том, как идет подготовка к нему, об участниках предстоящего кинофорума и фестивальной программе журналистам рассказали художественный руководитель и программный директор ЧМКФ Сергей Лаврентьев и исполнительный директор кинофестиваля Максим Матросов.

Оргкомитет презентовал конкурсные фильмы и назвал имена участников жюри. Надо сказать, что программа радует масштабом и представительностью. Заявлено большое число гостей, от мастеров кино до кинокритиков. На фестивале по-прежнему останутся два конкурса – игрового и этнического (регионального) кино. Центральной фестивальной площадкой «назначен» киноцентр «Сеспель», для него расписывается плотный график творческих встреч и мастер-классов.

Основная особенность предстоящего кинособытия – значительное расширение границ «международности». В конкурсной программе три фильма из десяти – из самых разных уголков мира: Монголии, Южной Кореи и Австралии. Причем на один из них, южнокорейский фильм «Нагорная проповедь», снятый на известную христианскую тему буддийской монахиней и режиссером Ю Ён Ы, просил обратить особое внимание художественный руководитель ЧМКФ Сергей Лавреньтев. Также он отметил австралийский фильм «Бесконечный человек», перевод титров которого сделан специально для фестиваля, и на который столичный киновед иронично просил «не звать бабушек» из-за откровенности отдельных сцен.

Конкурс этнического и регионального кино представлен сразу тремя чувашскими фильмами, «Юман», «Мачеха» и «Серебро», а также четырьмя якутскими, тремя башкирскими, тремя русскими и одной татарской лентами.

Жюри в этом году состоит целиком из гостей фестиваля, а в кресло председателя основного конкурса удалось зазвать народного артиста России режиссера Александра Прошкина, известного зрителю прежде всего по фильму «Холодное лето пятьдесят третьего…», внеконкурсным показом которого начнется фестиваль. Председателем же жюри регионального кино станет американский киновед Ненси Конди, которая приедет в Чебоксары вместе с мужем Владимиром Падуновым. Украшением жюри, да и всего фестиваля станут актриса Карина Андоленко и композитор Артем Васильев. Главным почетным гостем фестиваля выбран российский актер Юрий Кузнецов.

Один из мастер-классов для профессиональных и начинающих актеров состоится при участии кастинг-директора киноконцерна «Мосфильм» Ирины Лаврентьевой. Скорее всего он наберет немало участников, так как на этом же мастер-классе пройдет и отбор артистов для профессиональной базы данных. Все мероприятия ЧМКФ традиционно остаются бесплатными. Исключение составят одна из творческих встреч, а также церемонии открытия фестиваля и награждения победителей.

Фестивальной территорией станут не только Чебоксары, но и Новочебоксарск, Мариинский Посад, Шумерля, Алатырь и Канаш.

С нетерпением будем ждать начала фестиваля, где всегда демонстрируется и то кино, которого нет ни на экранах кинотеатров, ни в интернете. К слову, организаторы осторожно заявляют, что в программе возможны изменения.

Алексей Киров