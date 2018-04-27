В  Чебоксарах иномарка на скорости врезалась в маршрутное такси. Есть пострадавшие…

ПОЛОСА НЕ ОСТАНОВИЛА…

По словам водителя микроавтобуса 60 маршрута, который едва успел отъехать с остановки «Центральный рынок», все произошло в считанные мгновения. «Ниссан» на большой скорости перелетел через бордюр разделительной полосы и оказался на противоположной стороне дороги прямо перед маршруткой. Уйти от столкновения не удалось – машины врезались лоб в лоб. Сам водитель маршрутки и сидевшие впереди пассажиры, которые были пристегнуты, практически не пострадали. А вот люди, находившихся в салоне, одним испугом не отделались — кто-то упал, кто-то ударился о сиденья. Всего за медицинской помощью обратилось 12 человек из маршрутного микроавтобуса, двоих пришлось госпитализировать.

Хотя в обоих транспортных средствах сработали подушки безопасности, для водителя легковушки последствия столкновения, конечно же, были самыми тяжелыми. Находящегося без сознания 39-летнего мужчину извлекли из покореженного автомобиля с помощью специального оборудования. В крайне тяжелом состоянии он был доставлен в реанимацию.

Как сообщили инспекторы ГИБДД, дежурившие вечером 26 апреля , буквально за минуту до происшествия стали поступать звонки от автолюбителей, сообщавших о «петляющей» машине, движущейся со стороны улицы Богдана Хмельницкого. Но предотвратить данное ДТП, к сожалению, не удалось. У пострадавшего взята кровь для исследования на содержание алкогольных либо каких-либо других веществ. Водитель маршрутки был трезв. Обстоятельства аварии выясняются. По данным УГИБДД МВД по Чувашии, ранее за чебоксарцем, который был за рулем «Ниссана» правонарушений в области безопасности дорожного движения зарегистрировано не было…