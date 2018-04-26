Строили изолятор с уголовным уклоном…

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии, а затем и суд испортили настроение сразу нескольким чиновникам, признанным виновными в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Речь о заместителе директора по строительству СМУ-13 ФСИН России, начальнике отдела капитального строительства и ремонта регионального УФСИН и заместителе начальника исправительной колонии № 1 (два последних уже бывшие), курировавших строительство нового следственного изолятора по Лапсарскому проезду в Чебоксарах.

Открывался долгожданный изолятор торжественно, а подробности его строительства всплыли позже. Установлено, что с октября 2015 по июнь прошлого года обвиняемые по предварительному сговору между собой и без надлежащего согласования с заказчиком организовали поставку оборудования, которое по своим техническим характеристикам не соответствует проектной документации. В частности, в СИЗО установлены «не те» лифты, медицинское оборудование (рентген) и горелки для котельной, а дымовая труба была необоснованно оплачена дважды. В итоге федеральному бюджету причинен ущерб на общую сумму свыше 7 млн 600 тыс. рублей.

Подсудимые вину в содеянном признали. С учетом этого Ленинский районный суд приговорил замдиректора СМУ-13 к штрафу в 440 тыс. рублей, бывшие начальник отдела капитального строительства и ремонта УФСИН России по Чувашии и заместитель начальника исправительной колонии № 1 также наказаны штрафами в размере 290 и 350 тысяч рублей соответственно. Приговор не вступил в законную силу.

Факты противоправной деятельности обвиняемых выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР с прокуратурой, региональным управлением ФСБ и при оперативном сопровождении сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН.